Чем занимается организатор концертов?

Posted 30 марта 2022, 07:01
Published 30 марта 2022, 07:01
Modified 1 декабря, 08:53
Updated 1 декабря, 08:53
Если вас интересует вопрос, как стать организатором концертов в своём городе, чем занимается концертный директор, продолжайте читать. Ниже расскажем, чем занимается профессионал в индустрии развлечений, обладающий видением и знаниями для организации этих замечательных мероприятий.
Как организовать концерт?
1. Обеспечьте бюджет (и спонсоров)
Любой концертный директор знает, что первый шаг, который он должен сделать для организации концерта, — это тщательно подготовить бюджет. Эти ресурсы будут использованы для аренды места проведения мероприятия, технических специалистов (таких как постановщики света, звука, сцены и безопасности) и самих артистов, поэтому важно, чтобы вы как директор знали, как ими управлять.
Чтобы собрать инвестиции, как директор мероприятия вы должны представить свой проект инвесторам и спонсорам. Предприниматели, у которых есть деньги для инвестиций в мероприятие, представляют собой бренды или частные компании, стремящиеся позиционировать себя в глазах общественности. Директор несёт ответственность за «продажу» этих инвестиций и возможностей для рекламы перед спонсорами и инвесторами, предлагая аргументы, которые предлагают экономические выгоды для всех участников.
2. Пришло время нанять артиста
Заблаговременно и в зависимости от типа концерта, который вы планируете как организатор мероприятия, вам необходимо будет тщательно отобрать артистов, которых вы наймёте для выступления на своём мероприятии. Проводите анализ того, что может лучше всего сработать для аудитории, на которую нацелено ваше мероприятие.
3. Подготовьте место для концерта
После того, как вы определились с талантами, следующим шагом будет выбор места для проведения мероприятия и его подготовка. Процесс, который должен быть выполнен заблаговременно. Будь то открытая площадка, например стадион, или закрытая площадка, например концертный зал, важно знать вместимость. Когда вы проводите свои исследования, вы научитесь оценивать основные элементы, такие как местоположение (насколько далеко оно от дорог общего пользования или подъездных дорог), удобства (есть ли выделенная парковка) и персонал (техники, охрана, гиды и т. д.), чтобы выбрать место проведения вашего мероприятия.
4. Рекламируйте событие
Как только вы узнаете исполнителей и место вашего концерта, пришло время назначить даты. От кампаний в социальных сетях, официальных объявлений через спонсирующие бренды и даже от самих артистов, продвигающих свою презентацию, вы научитесь распознавать, какие стратегии работают лучше всего в зависимости от вашей целевой аудитории, и как получить максимальную отдачу от концерта.
5. Логистика и помещения
Как директор концертной компании вы обнаружите, что не все площадки имеют всё необходимое для проведения определённых мероприятий. Вы должны контролировать наём необходимых ресурсов и оборудования, чтобы создать подходящую сцену с качественным освещением и звуком.
6. Установите цены (и способы оплаты)
Установление цен на билеты на концерты сложнее, чем кажется, поскольку речь идёт не только о возврате инвестиций, но и о получении прибыли для всех, кто участвует в производстве мероприятия. Эксперты рекомендуют создавать несколько типов билетов (VIP, льготные, общие и т. д.), чтобы ваша аудитория могла выбирать, и даже создавать рекламные акции, такие как «Предварительная покупка» или «2×1», чтобы таким образом гарантировать полный зал.
Итак, все эти шаги обеспечат успешное проведение мероприятия, гарантируя приятные впечатления для вашей аудитории, инвесторов, вашей рабочей команды и всех, кто связан с вашей развлекательной компанией.