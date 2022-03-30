Чем занимается организатор концертов?

После того, как вы определились с талантами, следующим шагом будет выбор места для проведения мероприятия и его подготовка. Процесс, который должен быть выполнен заблаговременно. Будь то открытая площадка, например стадион, или закрытая площадка, например концертный зал, важно знать вместимость. Когда вы проводите свои исследования, вы научитесь оценивать основные элементы, такие как местоположение (насколько далеко оно от дорог общего пользования или подъездных дорог), удобства (есть ли выделенная парковка) и персонал (техники, охрана, гиды и т. д.), чтобы выбрать место проведения вашего мероприятия.