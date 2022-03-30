Больше 42 тысяч белгородцев не имеют права выехать за границу из-за долгов

За 2021 год сотрудники регионального управления судебных приставов вынесли больше 172 тысяч постановлений, которые временно ограничивают выезд должников за пределы РФ. С начала 2022 года количество постановлений достигло более 42 тысяч. Подробности сообщил главный судебный пристав Белгородской области Денис Казанов.

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