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Больше 42 тысяч белгородцев не имеют права выехать за границу из-за долгов

30 марта 05:15
Фото: pixabay.com
За 2021 год сотрудники регионального управления судебных приставов вынесли больше 172 тысяч постановлений, которые временно ограничивают выезд должников за пределы РФ. С начала 2022 года количество постановлений достигло более 42 тысяч. Подробности сообщил главный судебный пристав Белгородской области Денис Казанов.

По официальным данным, на принудительном исполнении в 2021 году у приставов находилось 1 098 544 производства. Это больше уровня 2020 года на 7436 документов.

По итогам ушедшего года сотрудники ведомства взыскали с должников более 5 млрд рублей, что на 972 млн рублей больше, чем за аналогичный период позапрошлого года.

Всего сотрудники ведомства вынесли более 188 тысяч постановлений о запрете на совершение регистрационных действий в отношении транспортных средств. Ещё более 130 тысяч запретов касались регистрации недвижимого имущества.

Более 225 тысяч раз взыскания касались доходов должников. Порядка 1 млн — взыскания на зарплату или другие средства, которые находятся в банке или другой кредитной организации.

Помимо этого, приставы вынесли более 172 тысяч постановлений, которые касались запрета на выезд за пределы РФ. С начала 2022 года таких решений уже порядка 42 тысяч.

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