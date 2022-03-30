Больше 42 тысяч белгородцев не имеют права выехать за границу из-за долгов

По официальным данным, на принудительном исполнении в 2021 году у приставов находилось 1 098 544 производства. Это больше уровня 2020 года на 7436 документов.
По итогам ушедшего года сотрудники ведомства взыскали с должников более 5 млрд рублей, что на 972 млн рублей больше, чем за аналогичный период позапрошлого года.
Всего сотрудники ведомства вынесли более 188 тысяч постановлений о запрете на совершение регистрационных действий в отношении транспортных средств. Ещё более 130 тысяч запретов касались регистрации недвижимого имущества.
Более 225 тысяч раз взыскания касались доходов должников. Порядка 1 млн — взыскания на зарплату или другие средства, которые находятся в банке или другой кредитной организации.
Помимо этого, приставы вынесли более 172 тысяч постановлений, которые касались запрета на выезд за пределы РФ. С начала 2022 года таких решений уже порядка 42 тысяч.