16 белгородцев остались без жилья после получения займов под залог недвижимости

В Белгороде 16 человек остались без жилья. Все они ранее увидели объявление в СМИ об услугах фирмы, которая была готова предоставить займы под залог недвижимости.
Оказавшиеся в трудном положении люди обращались в организацию. Им в итоге предоставляли деньги — от 70 тыс. до 1,5 млн рублей. Однако вскоре компания требовала уплаты долга, угрожая выселением из жилья.
Один из пострадавших, например, в 2013 году получил 100 тыс. рублей и заключил договор купли-продажи с фирмой. Уже через месяц мужчина остался без квартиры стоимостью в 2,2 млн рублей.
Всего с 2013 по 2016 гг. 16 собственников квартир, домов и комнат лишились недвижимости в общей сумме на 30 млн рублей.
Свердловский районный суд признал 35-летнего владельца организации, которая предоставляла займы, виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он проведёт в исправительной колонии 10,5 года.
Двое соучастников мужчины тоже получили сроки. Ранее они заключили с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве.
Ранее в суд передали уголовное дело против гендиректора компании, который обманул дольщиков. Он незаконно привлёк более 90 млн рублей на строительство МКД в Алексеевке.