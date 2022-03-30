Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

16 белгородцев остались без жилья после получения займов под залог недвижимости

30 марта 09:59
Фото: «Бел.Ру»
Жители региона увидели объявление о том, что можно получить деньги под залог недвижимости. Организация выдавала им различные суммы, но вскоре требовала возврат, угрожая выселением. Глава фирмы по решению суда отправится в тюрьму, сообщили в прокуратуре. Его пособники тоже получили сроки.

В Белгороде 16 человек остались без жилья. Все они ранее увидели объявление в СМИ об услугах фирмы, которая была готова предоставить займы под залог недвижимости.

Оказавшиеся в трудном положении люди обращались в организацию. Им в итоге предоставляли деньги — от 70 тыс. до 1,5 млн рублей. Однако вскоре компания требовала уплаты долга, угрожая выселением из жилья.

Один из пострадавших, например, в 2013 году получил 100 тыс. рублей и заключил договор купли-продажи с фирмой. Уже через месяц мужчина остался без квартиры стоимостью в 2,2 млн рублей.

Всего с 2013 по 2016 гг. 16 собственников квартир, домов и комнат лишились недвижимости в общей сумме на 30 млн рублей.

Свердловский районный суд признал 35-летнего владельца организации, которая предоставляла займы, виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он проведёт в исправительной колонии 10,5 года.

Двое соучастников мужчины тоже получили сроки. Ранее они заключили с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве.

Ранее в суд передали уголовное дело против гендиректора компании, который обманул дольщиков. Он незаконно привлёк более 90 млн рублей на строительство МКД в Алексеевке.

Материалы по теме
Остаться без угла: как обманывают съёмщиков жилья в Белгородской области Аферист, из-за которого жители Белгорода остались без жилья, получил 10 лет тюрьмы
#Новости#Квартиры#Суд#Белгород#Займы#Залог#Мошенничество#Криминал#Новости Белгорода#Происшествия
Подпишитесь
Под Белгородом атаке ВСУ подвергся завод. Есть пострадавшие
Сегодня, 18:04
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46