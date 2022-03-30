16 белгородцев остались без жилья после получения займов под залог недвижимости

Жители региона увидели объявление о том, что можно получить деньги под залог недвижимости. Организация выдавала им различные суммы, но вскоре требовала возврат, угрожая выселением. Глава фирмы по решению суда отправится в тюрьму, сообщили в прокуратуре. Его пособники тоже получили сроки.

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