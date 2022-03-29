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Posted 29 марта 2022, 13:52

Published 29 марта 2022, 13:52

Modified 1 декабря, 08:54

Updated 1 декабря, 08:54

Юрий Галдун о «проветривании за Бел.Ру»: Я же эмоциональный, довели, вот и ответил

29 марта 2022, 13:52
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Два года назад тогда ещё мэр Белгорода Юрий Галдун, комментируя публикации информационного агентства, добавлял фразу «проветриваю за Бел.Ру». Журналист поинтересовалась у бывшего мэра, изменилось ли его отношение к редакции после смены работы.

В ноябре 2020 года на странице Юрия Галдуна появился пост, в котором он прокомментировал материал «Бел.Ру» о запрете поворота на проспект Славы, начиная пост с фразы «Проветриваю за Бел.Ру». Точно так же бывший мэр высказался о публикации рейтинга выделенных полос в России.

Журналист «Бел.Ру» решила поинтересоваться у Юрия Галдуна, осталось ли у него желание проветривать за редакцией после смены работы.

Я же эмоциональный и никогда не стеснялся, зла там не было, сказано мимоходом. Довели просто, вот и ответил. Нет, это было неправильное высказывание. Любая точка зрения имеет право на жизнь, на то вы и СМИ. А люди должны сами понимать, читая вас, на вашей стороне правда или на моей, или в середине она где-то. Я думаю, что встречами мы наладим наши взаимоотношения. Был период, когда мы редко встречались со СМИ, поэтому все такие высказывания происходили на фоне отсутствия общения.Юрий Галдун

Напомним, позже фраза «Проветриваю за Бел.Ру» стала белгородским мемом. Редакция даже проводила конкурс. В общей сложности белгородцы отправили порядка 84 мема.

«Проветриваю за Бел.Ру» — один из главных белгородских мемов уходящего года
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#Новости#Город#Конкурс#Эксклюзив#Юрий Галдун#Редакция#Мемы
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