Военные лётчики передали привет белгородцам, которые решили их поддержать. 26 марта на поле в Дубовом под Белгородом появились две огромные буквы Z и V. Так инициаторы акции решили поддержать российскую авиацию.
Ранее в Валуйском городском округе белгородцы увидели буквы Z и V в небе. Акцию поддержки от пилотов одобрили горожане, которые похвалили их в соцсетях.
Ещё раньше, 4 марта, та же символика появилась на окнах БелГУ и мэрии — свет в окнах зданий включили в виде этих букв. Также символы спецоперации белгородцы могли видеть на мусоровозах.