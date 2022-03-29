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Военные лётчики передали привет белгородцам

29 марта 11:13
Фото: Fighterbomber
В минувшие выходные в Дубовом под Белгородом местные жители растянули двe огромныe буквы — Z и V. Так белгородцы решили поддержать авиацию. Лётчики ответили им и передали привет, сообщает телеграм-канал Fighterbomber.

Военные лётчики передали привет белгородцам, которые решили их поддержать. 26 марта на поле в Дубовом под Белгородом появились две огромные буквы Z и V. Так инициаторы акции решили поддержать российскую авиацию.

Фото: Fighterbomber

Ранее в Валуйском городском округе белгородцы увидели буквы Z и V в небе. Акцию поддержки от пилотов одобрили горожане, которые похвалили их в соцсетях.

Ещё раньше, 4 марта, та же символика появилась на окнах БелГУ и мэрии — свет в окнах зданий включили в виде этих букв. Также символы спецоперации белгородцы могли видеть на мусоровозах.

Белгородцы заметили знаки Z и V на нескольких зданиях города
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