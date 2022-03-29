В Белгородской области отремонтируют ветряную мельницу за 3,4 млн рублей

Отметим, что общая площадь сооружения составляет 11 м² . Подрядчику необходимо усилить фундамент, отремонтировать стены, восстановить кровлю и полы, установить деревянную лестницу и реконструировать крылья, а также благоустроить и озеленить территорию. Известно, что ветряная мельница была построена в 1896–1900 гг.