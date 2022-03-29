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В Белгородской области отремонтируют ветряную мельницу за 3,4 млн рублей

29 марта 16:30
Фото: yarugakultura31.ru
Мельница расположена в селе Демидовка Краснояружского района. Она относится к объектам культурного наследия регионального значения. Лот на проведение ремонта появился на госзакупках.

На госзакупках разместили лот на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Ветряная мельница» в селе Демидовка Краснояружского района. Работы будет выполнять ООО «Гарант».

Контракт был заключён 21 марта 2022 года. Отремонтировать мельницу рабочие должны до 1 сентября 2022 года.

Отметим, что общая площадь сооружения составляет 11 м² . Подрядчику необходимо усилить фундамент, отремонтировать стены, восстановить кровлю и полы, установить деревянную лестницу и реконструировать крылья, а также благоустроить и озеленить территорию. Известно, что ветряная мельница была построена в 1896–1900 гг.

Согласно системе «СПАРК», ООО «Гарант» было зарегистрировано в 2006 году. Руководителем компании является Вилаят Алам Оглы Микаилов. Основная деятельность организации — строительство жилых и нежилых зданий. Выручка от продажи компании в 2020 году составила 52,4 млн рублей, а сумма чистой прибыли — 737 тыс. рублей.

Напомним, в Белгородской области планируют отремонтировать 18 объектов культурного наследия.

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