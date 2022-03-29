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«Томаровский мясокомбинат» за год сократил чистую прибыль на 4,9 млн рублей

29 марта 06:00
Фото: ИА «Бел.Ру»
«Томаровский мясокомбинат» отчитался о финансах за 2021 год. Несмотря на сокращение чистой прибыли, за год предприятие сумело увеличить выручку от продажи.

Согласно аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «Томаровский мясокомбинат» работает в Яковлевском горокруге с 1992 года. Компания занимается производством солёного, варёного, запечённого, копчёного, вяленого и прочего мяса. Руководитель — Николай Самойлов. Из отчёта компании за 2019 год следует, что Самойлову принадлежит 58,7% доли в УК предприятия.

По итогам 2021 года чистая прибыль «Томаровского мясокомбината» достигла 11,2 млн рублей. В 2020 году показатель был немного лучше — 16,1 млн рублей. Что касается выручки от продажи, в 2020 году показатель достигал 667 млн рублей, а за 2021 год — 816 млн рублей.

Напомним, в июне 2021 года «Томаровский мясокомбинат» выступал в качестве ответчика в Арбитражном суде. Истцом по делу был Микояновский мясокомбинат. Дело находилось в категории «О защите исключительных прав».

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