«Томаровский мясокомбинат» за год сократил чистую прибыль на 4,9 млн рублей

По итогам 2021 года чистая прибыль «Томаровского мясокомбината» достигла 11,2 млн рублей. В 2020 году показатель был немного лучше — 16,1 млн рублей. Что касается выручки от продажи, в 2020 году показатель достигал 667 млн рублей, а за 2021 год — 816 млн рублей.