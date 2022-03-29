РЭО стал первой в РФ публично-правовой компанией, получившей ESG-рейтинг

А заместитель гендиректора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев сообщил, что в минувшем году ППК профинансировала пять проектов в трех регионах на общую сумму 6,2 млрд рублей. В их числе — ООО «Комбинат», ООО «КПО Нева», ООО «ЭкоРесурсПоволжье», ООО «ЭкоЛайн-ВторПласт» и ООО «Регион-Комфорт». При этом, по его словам, минимальная доля утилизации на объектах с учетом вторичных материальных ресурсов составляет 50%, а в среднем это значение достигает 69%. Королев также отметил, что ППК «РЭО» выкупила облигации «ЭкоЛайн-ВторПласт» на сумму 2 млрд рублей и эти деньги были направлены на возведение крупнейшего в стране завода по переработке пластика.