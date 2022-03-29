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Posted 29 марта 2022, 07:57

Published 29 марта 2022, 07:57

Modified 18 сентября 2022, 14:57

Updated 18 сентября 2022, 14:57

РЭО стал первой в РФ публично-правовой компанией, получившей ESG-рейтинг

РЭО стал первой в РФ публично-правовой компанией, получившей ESG-рейтинг

29 марта 2022, 07:57
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» (ППК «РЭО») удостоена рейтинга ESG на уровне ESG-II©, который присвоило ей рейтинговое агентство «Эксперт РА». Это означает, что компания достигла очень высокого уровня соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений.

Как сообщила председатель экспертного совета по устойчивому развитию ППК «РЭО» Светлана Бик, присвоение ESG-рейтинга компании является важнейшей вехой в развитии отрасли с опорой на социально-экологические приоритеты. По ее словам, это также означает подтверждение со стороны независимого рейтингового агентства, что практика и стратегия инвестирования ППК соответствуют принципам устойчивого развития, пишут vedomosti.ru.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил, что в последнее время компания активно занималась собственным развитием и отрасли в целом. Он пояснил, что в прошлом году стартовала программа облигаций ППК «РЭО» на сумму 100 млрд рублей, благодаря которой у компании появилась возможность выпускать зеленые облигации, а полученные средства направлять на строительство новых объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и модернизацию существующих.

Также Буцаев подчеркнул, что руководство РЭО определило предварительный список перспективных проектов на 2022 год, в который включены объекты в Московской, Свердловской, Нижегородской, Тульской, Кемеровской областях, в Татарстане и Якутии. Глава Российского публичного оператора считает, что высокий рейтинг РЭО относится не только к компании, но и ко всей отрасли обращения с отходами, которую курирует вице-премьер Виктория Абрамченко. «Благодаря рейтингу в отрасль будут еще активнее привлекаться деньги на финансирование новых проектов», — резюмировал Денис Буцаев.

А заместитель гендиректора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев сообщил, что в минувшем году ППК профинансировала пять проектов в трех регионах на общую сумму 6,2 млрд рублей. В их числе — ООО «Комбинат», ООО «КПО Нева», ООО «ЭкоРесурсПоволжье», ООО «ЭкоЛайн-ВторПласт» и ООО «Регион-Комфорт». При этом, по его словам, минимальная доля утилизации на объектах с учетом вторичных материальных ресурсов составляет 50%, а в среднем это значение достигает 69%. Королев также отметил, что ППК «РЭО» выкупила облигации «ЭкоЛайн-ВторПласт» на сумму 2 млрд рублей и эти деньги были направлены на возведение крупнейшего в стране завода по переработке пластика.

«Этот выпуск облигаций соответствует принципам зеленых облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и критериям зеленого финансового инструмента в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1587», — подытожил Сергей Королев.

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