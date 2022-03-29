Ольга Павлова дала разъяснения по закону о депутатской помощи белгородцам

«Сразу акцентирую внимание, что речь не идёт о социальном пособии. Это не обязательная выплата. Это мера поддержки для тех, кто действительно в ней остро нуждается на данный момент, — пояснила спикер областной Думы. — Кроме того, на выплату можно претендовать, только если заявитель не получал помощи в соответствии с Социальным кодексом, т. е. другие меры поддержки для него не доступны».