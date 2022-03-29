Ольга Павлова дала разъяснения по закону о депутатской помощи белгородцам

Posted 29 марта 2022, 14:05
Published 29 марта 2022, 14:05
Modified 1 декабря, 08:50
Updated 1 декабря, 08:50
Напомним, что, согласно документу, принятому на 19-м заседании областной думы, каждый депутат сможет финансово помочь людям, которые обратились к нему в ходе приёма. Ведь нередко случается, что в тяжёлой жизненной ситуации белгородцам требуется срочная материальная помощь. Правом на получение выплаты обладают граждане, доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума по Белгородской области. А размер выплаты не должен превышать 100 тысяч рублей в год. Общий объём финансовых средств, заложенных на эту статью расходов, в бюджете региона составляет 100 млн рублей.
Новая думская инициатива получила широкий общественный резонанс и вызвала массу вопросов у граждан.
«Сразу акцентирую внимание, что речь не идёт о социальном пособии. Это не обязательная выплата. Это мера поддержки для тех, кто действительно в ней остро нуждается на данный момент, — пояснила спикер областной Думы. — Кроме того, на выплату можно претендовать, только если заявитель не получал помощи в соответствии с Социальным кодексом, т. е. другие меры поддержки для него не доступны».
Ещё один важный момент, на который обратила внимание Ольга Павлова, — обратиться за помощью можно только в рамках депутатского приёма, написав заявление, а не с помощью письма или сообщения по электронной почте или в соцсетях.
Также она уточнила, что помимо заявления необходимо будет предоставить документы, которые подтвердят право на получение выплаты и предстоящие расходы. В первом случае это могут быть справки о доходах, составе семьи, выписки из лицевого счёта в кредитной организации, сведения из центра занятости и т. д. Направление на лечение, выписка из истории болезни, акты, подтверждающие имущественные потери, могут стать подтверждением цели предоставления выплаты. К рассмотрению принимаются оригиналы документов или их официально заверенные копии. Перечень материалов, которые нужно предоставить, можно найти в самом законе.
«При этом депутат не принимает решение лично. Все материалы поступают в уполномоченный орган местного самоуправления. И затем специальная комиссия, которую возглавит депутат, рассматривает каждую конкретную ситуацию, производит необходимые расчёты, если нужно, запрашивает дополнительные сведения. По результатам оценки жизненной ситуации члены комиссии принимают коллегиальное решение», — рассказала председатель думы о механизме рассмотрения заявления и документов от граждан.
Отметим, что 100 тысяч — это предельная сумма финансовой помощи. Комиссия на основании документов может принять решение о другом размере выплаты или отказать в ней.
«Также обращу ваше внимание на то, что закон вступит в силу не ранее 4 апреля. Порядок предоставления выплаты в ближайшее время должно утвердить правительство региона. Надеюсь, что взвешенный подход, который определён законом, поможет оказать поддержку тем, кто в ней наиболее нуждается», — резюмировала Ольга Павлова.