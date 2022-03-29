Новая школа на 1275 мест будет построена в Биробиджане посредством концессии

Кроме этого, в соответствии с политикой, направленной на модернизацию сферы образования, за два года власти Еврейской автономной области уже отремонтировали 12 школ, 16 детских садов и здание колледжа. В области уже работают 22 «Точки роста». Это специальные кабинеты, имеющие современное оборудование и позволяющие сделать процесс обучения ярким и интересным. В этом году в ряде муниципальных образованиях области откроются еще четыре таких кабинета.