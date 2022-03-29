Новая школа на 1275 мест будет построена в Биробиджане посредством концессии

Posted 29 марта 2022, 06:15
Published 29 марта 2022, 06:15
Modified 18 сентября 2022, 14:57
Updated 18 сентября 2022, 14:57
В рамках ежегодного отчета перед Законодательным собранием ЕАО глава региона Ростислав Гольдштейн сообщил об изменениях в сфере образования. В частности, он отметил, что уже отремонтировано более 5500 квадратных метров в общежитии Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема. Теперь более 300 студентов и 70 педагогов живут в нормальных условиях. Об этом пишет eaomedia.ru.
«Все преобразования стало возможно осуществить благодаря беспрецедентной поддержке федерального центра и лично президента РФ Владимира Путина, и полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева», — подчеркнул Гольдштейн.
Кроме этого, в соответствии с политикой, направленной на модернизацию сферы образования, за два года власти Еврейской автономной области уже отремонтировали 12 школ, 16 детских садов и здание колледжа. В области уже работают 22 «Точки роста». Это специальные кабинеты, имеющие современное оборудование и позволяющие сделать процесс обучения ярким и интересным. В этом году в ряде муниципальных образованиях области откроются еще четыре таких кабинета.
Также капитальный ремонт был проведен на 8 школьных стадионах и в 8 спортивных залах. Современное оборудование установлено в 53 школьных пищеблоках. 35 образовательных учреждений получили новую компьютерную технику.
В этом году будет проведен капитальный ремонт в школе и детском саду села Кукелево Ленинского района. Четыре образовательных организации среднего профессионального образования будут оборудованы современным инвентарем. Запланирован ремонт трех школьных стадионов, восьми спортивных залов и четырех детских садов. На базе детского технопарка будет создан методический центр.
«Данный центр будет полностью регулировать сферу дополнительного образования, заниматься разработкой и оценкой программ, выставлять критерии их значимости и внедрять системы персонифицированного учета в сфере дополнительного образования — так называемые электронные сертификаты», — отметила начальник областного департамента образования Наталья Соловченкова.
Правительство региона сосредоточено на постоянном повышении профессиональной квалификации педагогов автономии. Для этого на территории Института развития образования ЕАО создан центр непрерывного повышения педагогического мастерства.