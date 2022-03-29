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На место взрывов под Белгородом приехала оперативная группа МЧС

29 марта 19:26
Фото: Бел.Ру
Как рассказал в своём телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, взрывы в селе Красный Октябрь Белгородского района прекратились. Они начались около 21:00 29 марта и были слышны в Белгороде и пригороде.

По данным главы села Красный Октябрь, пострадавших среди жителей нет. На месте работает оперативная группа МЧС. Специалисты проведут ещё один обход населённого пункта, чтобы проверить, нет ли повреждённых домов.

По предварительным данным, в Красном Октябре обошлось без повреждений жилых домов. Пострадавших тоже нет. Что именно там случилось, по-прежнему не сообщается. Губернатор Белгородской области пообещал рассказать об этом после всех следственных мероприятий.

Напомним, после попадания снаряда со стороны Украины в село Журавлёвка Белгородского района режим ЧС ввели в Журавлёвке и Нехотеевке 23 марта. Часть населения оттуда вывезли в Белгород.

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#Новости#Красный октябрь#МЧС#Взрывы под Белгородом#Происшествия
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