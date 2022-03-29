Медицинский колледж НИУ «БелГУ» открыл двери для будущих абитуриентов

Секретарь приёмной комиссии Валентина Олейникова ознакомила абитуриентов с планом набора. Так, в 2022 году предусмотрено 275 бюджетных мест по восьми направлениям подготовки: лечебное дело, акушерское дело, лабораторная диагностика, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, медико-профилактическое дело, фармация и сестринское дело. Выпускникам школ рассказали о специальностях доступных для поступления на базе девяти и одиннадцати классов, о сроках и стоимости обучения, вступительных испытаниях и перечне документов для предоставления в приёмную комиссию.