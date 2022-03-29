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Медицинский колледж НИУ «БелГУ» открыл двери для будущих абитуриентов

29 марта 15:00
Фото: НИУ "БелГУ"
В актовом зале медицинского колледжа Белгородского госуниверситета прошёл день открытых дверей.

Со вступительным словом к абитуриентам и родителям обратилась директор медицинского колледжа Галина Дегальцева. Она отметила, что данное мероприятие — очень ответственное событие для каждого выпускника, которое помогает сделать правильный выбор, определиться с будущей профессией, выбрать свой путь и призвание на многие годы вперёд.

Медицинский колледж — это учебное заведение, в котором готовят профессионалов в сфере здравоохранения. У нас не только инновационный образовательный комплекс, но и большая дружная семья, в основе которой — педагоги-профессионалы, обеспечивающие высокое качество подготовки специалистов.Галина Дегальцева

В ходе мероприятия был показан фильм о медицинском колледже, в котором продемонстрированы все преимущества профессионального образования в НИУ «БелГУ», рассказано о реализуемых специальностях, материально-технической базе. Отдельное внимание было уделено студенческой жизни, сотрудничеству с Белгородской митрополией и чемпионатам профессионального мастерства.

Фото: НИУ "БелГУ"

Секретарь приёмной комиссии Валентина Олейникова ознакомила абитуриентов с планом набора. Так, в 2022 году предусмотрено 275 бюджетных мест по восьми направлениям подготовки: лечебное дело, акушерское дело, лабораторная диагностика, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, медико-профилактическое дело, фармация и сестринское дело. Выпускникам школ рассказали о специальностях доступных для поступления на базе девяти и одиннадцати классов, о сроках и стоимости обучения, вступительных испытаниях и перечне документов для предоставления в приёмную комиссию.

С подробной информацией об условиях поступления можно ознакомиться на официальном сайте медицинского колледжа. Приёмная комиссия начнёт работу с 1 июня 2022 года.

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#Новости#БелГУ#Медицинский колледж#День открытых дверей#Общество
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