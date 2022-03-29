Две харьковчанки родили в Белгороде дочек и назвали их Аннами

Из перинатального центра в Белгороде 28 марта выписали двух жительниц Харьковской области. У них родились девочки. Обе новорождённые получили имя Анна.
Уполномоченная по правам ребёнка Галина Пятых рассказала, что беременных женщин в Белгород привезли российские военнослужащие. Врачи перед выпиской рассказали, что харьковчанкам с детьми негде остановиться.
Женщинам выделили в гостинице два номера с детскими кроватками. Также харьковчанкам передали комплект для выписки, коляску, одежду на вырост и другие необходимые вещи.
Ранее «Бел.Ру» рассказало историю беременной харьковчанки, которая смогла привезти в Белгород раненого мужа. Его задело осколками, у мужчины раздроблена кость и сквозное ранение на ноге. Семье сейчас помогают в ОНФ.
По данным регионального правительства на прошедший день, в Белгородскую область прибыли 14 беременных беженок.