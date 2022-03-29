Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Две харьковчанки родили в Белгороде дочек и назвали их Аннами

29 марта 09:14
Фото: телеграм-канал Галины Пятых
Из перинатального центра в Белгороде выписали двух харьковчанок.У них родились дочки, обе получили имя Анна. В мэрии Белгорода выделили для мам места в гостиницах с детскими кроватками. Женщинам передали вещи для выписки, коляску, одежду на вырост, сообщила уполномоченная по правам ребёнка в регионе Галина Пятых.
Сюжет
Харьков

Из перинатального центра в Белгороде 28 марта выписали двух жительниц Харьковской области. У них родились девочки. Обе новорождённые получили имя Анна.

Уполномоченная по правам ребёнка Галина Пятых рассказала, что беременных женщин в Белгород привезли российские военнослужащие. Врачи перед выпиской рассказали, что харьковчанкам с детьми негде остановиться.

Женщинам выделили в гостинице два номера с детскими кроватками. Также харьковчанкам передали комплект для выписки, коляску, одежду на вырост и другие необходимые вещи.

Ранее «Бел.Ру» рассказало историю беременной харьковчанки, которая смогла привезти в Белгород раненого мужа. Его задело осколками, у мужчины раздроблена кость и сквозное ранение на ноге. Семье сейчас помогают в ОНФ.

По данным регионального правительства на прошедший день, в Белгородскую область прибыли 14 беременных беженок.

Материалы по теме
Среди прибывающих в Белгород беженцев две беременные женщины и шесть — с младенцамиБеременная женщина вывезла раненого мужа из Харькова в Белгород
#Новости#Харьков#Перинатальный центр#Белгород#Роды#Беженцы#Новости Белгорода#Общество
Подпишитесь
Под Белгородом атаке ВСУ подвергся завод. Есть пострадавшие
Сегодня, 18:04
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46