Две харьковчанки родили в Белгороде дочек и назвали их Аннами

Из перинатального центра в Белгороде выписали двух харьковчанок.У них родились дочки, обе получили имя Анна. В мэрии Белгорода выделили для мам места в гостиницах с детскими кроватками. Женщинам передали вещи для выписки, коляску, одежду на вырост, сообщила уполномоченная по правам ребёнка в регионе Галина Пятых.

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