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Белгородские приставы оштрафовали банк из-за навязчивых звонков

29 марта 17:15
Фото: ИА Бел.Ру
В России ужесточили административную ответственность для кредиторов. Об изменениях рассказал главный судебный пристав Белгородской области Денис Казанов. Также он привёл один из примеров, когда приставы оштрафовали банк из-за навязчивых звонков и сообщений.

Как отметил Казанов, после вступления в силу изменений федерального законодательства приставы получили полномочия штрафовать кредиторов, которые пытаются незаконно вернуть деньги у должников. Иными словами, дела по превышению полномочий коллекторами теперь рассматривают приставы, а не суды.

Помимо этого, кредитные организации теперь также будут нести ответственность за незаконные действия по возврату просроченной задолженности.

Увеличилась и сумма штрафов для коллекторов и банков, которые незаконно возвращают просроченную задолженность. Для должностных лиц сумма составляет от 20 до 200 тысяч рублей (ранее — от 10 до 100 тысяч рублей), а для юрлиц — от 50 до 500 тысяч рублей (ранее от 20 до 200 тысяч рублей).

За 2021 год приставы за подобные нарушения составили 77 протоколов на 2,2 млн рублей. Из них два — в отношении кредитных организаций.

К примеру, в 2021 году сотрудники ведомства привлекли к административной ответственности и оштрафовали банк за нарушение прав жительницы посёлка Северного Белгородского района.

Кредитная организация заключила с белгородкой договор о предоставлении и обслуживании кредитной карты. Женщина свои обязательства вовремя не исполнила, поэтому сотрудники банка начали ей звонить и писать СМС.

Это вызвало недовольство со стороны белгородки, она обратилась в отдел правового обеспечения УФССП России по Белгородской области.

В ходе проверки эксперты установили, что сотрудники банка нарушили допустимую частоту взаимодействия: более одного раза в сутки, более двух раз в неделю, более восьми раз в месяц.

По итогам проверки судебные приставы признали кредитную организацию виновной и оштрафовали банк на 50 тысяч рублей.

В целом, по данным Казанова, по итогам 2021 года юрлица заплатили штрафы на сумму 2,3 млн рублей.

Чтобы пожаловаться на незаконные действия по возврату просроченной задолженности, жители региона могут направить заявление в УФССП России по Белгородской области по адресу: Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 109.

В документе следует указать ФИО, контактные данные, изложить причину обращения и приложить к нему по возможности в качестве дополнительных доказательств фото-/видео-/аудиоматериалы, скриншоты и детализацию звонков.

Также заявление можно направить в электронном виде через «интернет-приёмную» на официальном сайте ведомства.

Сообщить о противоправных действиях и получить консультацию у региональной службы можно по телефону 8-915-568-37-56.

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