Белгородские приставы оштрафовали банк из-за навязчивых звонков

Увеличилась и сумма штрафов для коллекторов и банков, которые незаконно возвращают просроченную задолженность. Для должностных лиц сумма составляет от 20 до 200 тысяч рублей (ранее — от 10 до 100 тысяч рублей), а для юрлиц — от 50 до 500 тысяч рублей (ранее от 20 до 200 тысяч рублей).