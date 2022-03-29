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Белгородские должники могут оставить на счёте прожиточный минимум

29 марта 12:27
Фото: ИА «Бел.Ру»
Должники в Белгородской области могут сохранить сумму прожиточного минимума на своих счетах, если обратятся с заявлением в службу судебных приставов. Об этом сообщил руководитель белгородского УФССП Денис Казанов.

Согласно изменениям, сохранить прожиточный минимум должники могут как в рамках принудительного исполнения, так и в случаях предъявления исполнительного документа непосредственно в банк или другую кредитную организацию.

Нововведение вступило в силу с 1 февраля текущего года. Чтобы сохранить за собой сумму прожиточного минимума, должник должен обратиться лично в подразделение судебных приставов и написать заявление, чтобы ему сохраняли ежемесячно сумму, которая равна прожиточному минимуму, с зарплаты или других доходов.

При этом он должен предоставить документы, которые подтверждают наличие ежемесячного дохода, а также сведения об источниках такого дохода. Что касается суммы, в качестве неприкосновенной можно оставить как величину прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России, так и величину прожиточного минимума по Белгородской области.

Если у должника есть иждивенцы, он может подать заявление, чтобы сохранить сумму зарплаты или других доходов в размере, который превышает прожиточный минимум.

Но на сохранение денег могут рассчитывать не все должники. Сохранить прожиточный минимум не могут те, кто задолжал по выплатам алиментов, кто возмещает вред, причинённый здоровью, вред в связи со смертью кормильца или ущерб, причинённый преступлением.

Напомним, с момента вступления закона в силу правом на сохранение прожиточного минимума воспользовались 900 белгородцев.

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#Новости#Прожиточный минимум#Должник#Уфссп#Эксклюзив#Кристина Семенчук#Общество
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