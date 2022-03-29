Белгородские должники могут оставить на счёте прожиточный минимум

При этом он должен предоставить документы, которые подтверждают наличие ежемесячного дохода, а также сведения об источниках такого дохода. Что касается суммы, в качестве неприкосновенной можно оставить как величину прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России, так и величину прожиточного минимума по Белгородской области.