Белгородец убил приятеля ножом и попытался убить второго

Инцидент произошёл в ночь на 26 марта. Между подозреваемым и двумя его товарищами началась ссора — знакомые оскорбили старооскольца. Мужчина разозлился и ударил одного из приятелей ножом в живот. Когда второй мужчина решил за него заступиться, злоумышленник напал и на него и нанёс раны по шее и телу.