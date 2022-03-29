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Белгородец убил приятеля ножом и попытался убить второго

29 марта 06:37
Фото: Бел.Ру
Мужчины втроём выпивали и поссорились. В ходе конфликта подозреваемый убил одного друга и попытался убить другого. О происшествии сообщает региональный следком.

В Старом Осколе застолье закончилось трагедией. Ранее сидевшие мужчины выпивали втроём и поругались. Ссора для одного из них закончилась смертью, другой потерпевший получил ранения шеи и туловища.

Инцидент произошёл в ночь на 26 марта. Между подозреваемым и двумя его товарищами началась ссора — знакомые оскорбили старооскольца. Мужчина разозлился и ударил одного из приятелей ножом в живот. Когда второй мужчина решил за него заступиться, злоумышленник напал и на него и нанёс раны по шее и телу.

Тем временем первый потерпевший выбежал на улицу, где его обнаружила случайная прохожая. Она вызвала медиков, однако 35-летнему мужчине помочь не удалось — он скончался от полученных травм. Второго пострадавшего также доставили в больницу.

Подозреваемый скрылся с места происшествия, однако вскоре его нашли сотрудники полиции. 34-летнему старооскольцу предъявили обвинения в убийстве и покушении на убийство двух лиц.

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