Белгородец пробежал сто километров в Крыму к годовщине воссоединения с Россией

Спортсмен Юрий Киданов принял участие в забеге на 100 км и поставил рекорд — он пробежал его за 9 часов 27 минут. Марафон «Алуштинская аллея героев» посвящён восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией.
Несмотря на холодную погоду, в Алуште прошли забеги на 5 км, 10 км и 100 км. В нём участвовали спортсмены различных возрастных категорий. Белгородец в свою очередь выбрал сверхмарафон.
Юрий Киданов готовился к марафону в течение полугода. Итогом стала победа — он преодолел расстояние в 100 км за девять с половиной часов.