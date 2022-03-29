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Белгородец пробежал сто километров в Крыму к годовщине воссоединения с Россией

29 марта 07:09
Фото: страница Николая Нестерова во "ВКонтакте"
Спортсмен из Корочи установил рекорд в пробеге «Алуштинская аллея героев». Марафон посвятили годовщине воссоединения Крыма с Россией. Об этом в соцсетях сообщил глава района Николай Нестеров.

Спортсмен Юрий Киданов принял участие в забеге на 100 км и поставил рекорд — он пробежал его за 9 часов 27 минут. Марафон «Алуштинская аллея героев» посвящён восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Несмотря на холодную погоду, в Алуште прошли забеги на 5 км, 10 км и 100 км. В нём участвовали спортсмены различных возрастных категорий. Белгородец в свою очередь выбрал сверхмарафон.

Юрий Киданов готовился к марафону в течение полугода. Итогом стала победа — он преодолел расстояние в 100 км за девять с половиной часов.

Белгородец пробежал 100 км в годовщину присоединения Крыма/ глава Корочанского района в ВК

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