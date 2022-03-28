Владелец сгоревшего дома под Белгородом просит помощи

В Новосадовом в марте сгорел жилой дом на улице Энтузиастов. В нём проживали мужчина и его 13-летняя дочь. В момент происшествия белгородец уехал в магазин. Когда он узнал о пожаре, позвонил дочери и потребовал, чтобы она вышла на улицу.