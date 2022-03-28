Владелец сгоревшего дома под Белгородом просит помощи

В Новосадовом в марте сгорел жилой дом на улице Энтузиастов. В нём проживали мужчина и его 13-летняя дочь. В момент происшествия белгородец уехал в магазин. Когда он узнал о пожаре, позвонил дочери и потребовал, чтобы она вышла на улицу.
Обошлось без жертв и пострадавших. Однако дом сгорел полностью, все вещи остались там. Белгородец предполагает, что к пожару могло привести короткое замыкание.
Сейчас он вместе с дочерью будет временно жить у родственников. Документы погорельцев уже восстанавливают.
Мужчина воспитывает дочь один, и финансовая помощь им будет не лишней. Деньги потребуются, чтобы в дальнейшем снять жильё. Помочь можно и самой школьнице. Все вопросы, которые касаются помощи, можно обсудить по телефону 8 910 366 75 88.