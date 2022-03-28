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Владелец сгоревшего дома под Белгородом просит помощи

28 марта 13:02
Фото: «Фонарь»
В марте в Новосадовом сгорел дом. Обошлось без жертв, но без жилья в итоге остались мужчина и его 13-летняя дочь. Сейчас они живут у родственников, однако им уже необходима помощь, сообщает «Фонарь».

В Новосадовом в марте сгорел жилой дом на улице Энтузиастов. В нём проживали мужчина и его 13-летняя дочь. В момент происшествия белгородец уехал в магазин. Когда он узнал о пожаре, позвонил дочери и потребовал, чтобы она вышла на улицу.

Обошлось без жертв и пострадавших. Однако дом сгорел полностью, все вещи остались там. Белгородец предполагает, что к пожару могло привести короткое замыкание.

Сейчас он вместе с дочерью будет временно жить у родственников. Документы погорельцев уже восстанавливают.

Мужчина воспитывает дочь один, и финансовая помощь им будет не лишней. Деньги потребуются, чтобы в дальнейшем снять жильё. Помочь можно и самой школьнице. Все вопросы, которые касаются помощи, можно обсудить по телефону 8 910 366 75 88.

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