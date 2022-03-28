В ЛНР опровергли информацию о контрнаступлении ВСУ под Харьковом

Таким образом Киселёв прокомментировал сообщения о якобы отступлении ВС РФ в Донбасс. Подобные публикации появились в западных СМИ. 25 марта начальник ГОУ Генерального штаба ВС РФ Сергей Рудской говорил о том, что российские военные заблокировали Киев, Николаев, Чернигов, Сумы и Харьков. Он отметил, что наступательные действия ВС РФ продолжаются на различных направлениях.