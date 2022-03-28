В ЛНР опровергли информацию о контрнаступлении ВСУ под Харьковом

Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв опроверг слухи о контрнаступлении ВСУ в Харьковской области и заявил, что указанная информация не соответствует действительности. Сослался он при этом на оперативные данные, которыми располагает.
Таким образом Киселёв прокомментировал сообщения о якобы отступлении ВС РФ в Донбасс. Подобные публикации появились в западных СМИ. 25 марта начальник ГОУ Генерального штаба ВС РФ Сергей Рудской говорил о том, что российские военные заблокировали Киев, Николаев, Чернигов, Сумы и Харьков. Он отметил, что наступательные действия ВС РФ продолжаются на различных направлениях.
Напомним, 27 марта Минобороны РФ представило карту спецоперации на Украине. В ведомстве подвели итоги первого этапа военной операции и отметили, что её основные задачи выполнены. По последним данным, вооружённым силам удалось освободить 93% территории ЛНР и 54% ДНР.