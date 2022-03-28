В Белгородской области сохранится сильный ветер, но станет теплее

В Белгороде ночью обещают +4˚ и без осадков, днём пройдёт небольшой дождь и потеплеет до +14˚. Ветер при этом будет до 8 м/с. Немного сильнее ветер будет в Валуйках — до 9 м/с. Погода ночью при этом будет прохладнее — до 2˚ тепла. Днём также пройдёт небольшой дождь, а температура поднимется до +15˚.