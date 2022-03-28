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В Белгородской области сохранится сильный ветер, но станет теплее

28 марта 14:19
Фото: Бел.Ру
Несмотря на порывы ветра до 20 м/с, погода в регионе выдастся по-весеннему тёплой. 29 марта воздух прогреется до 16˚. Ночью также будет плюсовая температура. Актуальный прогноз погоды опубликовали в региональном ГУ МЧС.
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Погода

Весна в Белгородской области постепенно набирает обороты. Несмотря на то, что во вторник синоптики обещают сильный ветер до 20 м/с, будет тепло — 11–16˚ выше нуля. Ночных морозов также не будет — обещают 0–5˚ тепла. При этом будет переменная облачность, днём пройдёт небольшой дождь, а ночью — без осадков.

В Белгороде ночью обещают +4˚ и без осадков, днём пройдёт небольшой дождь и потеплеет до +14˚. Ветер при этом будет до 8 м/с. Немного сильнее ветер будет в Валуйках — до 9 м/с. Погода ночью при этом будет прохладнее — до 2˚ тепла. Днём также пройдёт небольшой дождь, а температура поднимется до +15˚.

В Новом Осколе ночью обещают до 3˚ тепла и без осадков. Днём пройдёт небольшой дождь, а столбик термометра покажет +15˚. Порывы ветра при этом до 8 м/с. Такая же погода в тёмное время суток будет и в Старом Осколе. Днём потеплеет до +12˚, пройдёт небольшой дождь. Ветер — до 9 м/с.

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