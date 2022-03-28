В Белгородской области сохранится сильный ветер, но станет теплее

Весна в Белгородской области постепенно набирает обороты. Несмотря на то, что во вторник синоптики обещают сильный ветер до 20 м/с, будет тепло — 11–16˚ выше нуля. Ночных морозов также не будет — обещают 0–5˚ тепла. При этом будет переменная облачность, днём пройдёт небольшой дождь, а ночью — без осадков.
В Белгороде ночью обещают +4˚ и без осадков, днём пройдёт небольшой дождь и потеплеет до +14˚. Ветер при этом будет до 8 м/с. Немного сильнее ветер будет в Валуйках — до 9 м/с. Погода ночью при этом будет прохладнее — до 2˚ тепла. Днём также пройдёт небольшой дождь, а температура поднимется до +15˚.
В Новом Осколе ночью обещают до 3˚ тепла и без осадков. Днём пройдёт небольшой дождь, а столбик термометра покажет +15˚. Порывы ветра при этом до 8 м/с. Такая же погода в тёмное время суток будет и в Старом Осколе. Днём потеплеет до +12˚, пройдёт небольшой дождь. Ветер — до 9 м/с.