В Белгородской области четыре предприятия могут закрыться из-за санкций

Posted 28 марта 2022, 10:08
Published 28 марта 2022, 10:08
Modified 1 декабря, 08:23
Updated 1 декабря, 08:23
По данным замгубернатора Дмитрия Гладского, власти Белгородской области отслеживают работу 140 промышленных предприятий. Четыре из них находятся в «красной зоне», то есть могут закрыться в ближайшее время. Ещё 17 компаний поместили в «жёлтую зону». Они могут проработать до трёх месяцев.
Так, у предприятий есть следующие риски срыва деятельности:
По данным Гладского, сейчас власти заканчивают разработку проекта субсидирования процентной ставки по кредитам, которые будут получать промышленные предприятия. Семь организаций области включили в перечень системообразующих предприятий.
Также Белгородский гарантийный фонд содействия кредитованию выдал гарантии на общую сумму в 56 млн рублей. Центр «Мой бизнес» за неделю рассмотрел и одобрил заявки на микрозаймы на общую сумму 53 млн рублей.
Что касается экспорта, то власти региона помогают предприятиям с выходом на торговые представительства в третьих странах, отметил замгубернатора Гладский.
Стоит отметить, что в двух организациях региона могут высвободить почти 300 работников. Этому способствовало отсутствие спроса на продукцию, а также сбой поставок комплектующих.