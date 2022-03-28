bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 марта 2022, 10:08

Published 28 марта 2022, 10:08

Modified 1 декабря, 08:23

Updated 1 декабря, 08:23

В Белгородской области четыре предприятия могут закрыться из-за санкций

28 марта 2022, 10:08
Сюжет
Губернатор
Часть предприятий может сократить сотрудников. Какие проблемы мешают работать компаниям в Белгородской области — в материале.

По данным замгубернатора Дмитрия Гладского, власти Белгородской области отслеживают работу 140 промышленных предприятий. Четыре из них находятся в «красной зоне», то есть могут закрыться в ближайшее время. Ещё 17 компаний поместили в «жёлтую зону». Они могут проработать до трёх месяцев.

Так, у предприятий есть следующие риски срыва деятельности:

  • 74 компании — риск прекращения внешних поставок,
  • 53 — изменение курса рубля,
  • 36 — логистические проблемы,
  • 25 — риски потери ликвидности.
  • 31 — невозможность расчёта с зарубежными контрагентами,
  • 26 — отказ от приобретения российской продукции,
  • 25 — таможенный запрет на ввоз продукции,
  • 1 — санкции против зарубежных активов компании.

По данным Гладского, сейчас власти заканчивают разработку проекта субсидирования процентной ставки по кредитам, которые будут получать промышленные предприятия. Семь организаций области включили в перечень системообразующих предприятий.

Также Белгородский гарантийный фонд содействия кредитованию выдал гарантии на общую сумму в 56 млн рублей. Центр «Мой бизнес» за неделю рассмотрел и одобрил заявки на микрозаймы на общую сумму 53 млн рублей.

Что касается экспорта, то власти региона помогают предприятиям с выходом на торговые представительства в третьих странах, отметил замгубернатора Гладский.

Стоит отметить, что в двух организациях региона могут высвободить почти 300 работников. Этому способствовало отсутствие спроса на продукцию, а также сбой поставок комплектующих.

#Новости#Белгородская область#Экономика#Губернатор#Промышленность#Компании#Эксклюзив
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика