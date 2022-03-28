В Белгородской области четыре предприятия могут закрыться из-за санкций

По данным замгубернатора Дмитрия Гладского, власти Белгородской области отслеживают работу 140 промышленных предприятий. Четыре из них находятся в «красной зоне», то есть могут закрыться в ближайшее время. Ещё 17 компаний поместили в «жёлтую зону». Они могут проработать до трёх месяцев.