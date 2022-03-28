В белгородском правительстве назвали причины роста цен на хлеб

Мука своя, производство тоже своё. Есть вопросы, связанные с логистикой, доставкой. Это не с бензином только связано, но и с запчастями, всеми составляющими компонентами. Это всё тоже входит, безусловно, в себестоимость. Есть цены на зерно. Мы живём в рыночных условиях, в рыночной экономике. Сегодня незначительный рост цены, но он имеется.Юлия Щедрина