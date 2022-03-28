В белгородском правительстве назвали причины роста цен на хлеб

Как отметила Юлия Щедрина, рост цены на хлеб связан с логистикой и ценами на зерно.
Мука своя, производство тоже своё. Есть вопросы, связанные с логистикой, доставкой. Это не с бензином только связано, но и с запчастями, всеми составляющими компонентами. Это всё тоже входит, безусловно, в себестоимость. Есть цены на зерно. Мы живём в рыночных условиях, в рыночной экономике. Сегодня незначительный рост цены, но он имеется.Юлия Щедрина
Напомним, в регионе изготавливают в два раза меньше хлеба, чем требуется нормами Минздрава. Согласно нормам, на одного человека приходится 96 кг хлеба, в то время как в регионе производят только 44 кг на человека в год.
Стоит отметить, что в России «заморозят» цены на хлеб. Для сохранения цен на хлеб российское правительство выделило 2,5 млрд рублей.