Россияне смогут пользоваться Instagram* и Facebook*

В суде установили, что штрафы и блокировки оказались «явно недостаточными и несоразмерными нарушению прав граждан и интересам РФ». Принятие решения в свою очередь объяснили наличием «особых обстоятельств, связанных с безопасностью граждан и угрозой основам конституционного строя государства». Также представитель Генпрокуратуры во время судебного заседания отмечал, что использование соцсетей «не в целях экстремизма», даже с использованием VPN, не должно рассматриваться как поддержка экстремистской деятельности.