Россияне смогут пользоваться Instagram* и Facebook*

Суд разрешил россиянам пользоваться Instagram и Facebook. Однако решение распространяется только на тех, кто не участвует в запрещённой деятельности. Ранее Тверской суд признал Meta, которой принадлежат соцсети, экстремистской организацией. Под блокировку не попал только WhatsApp.
Суд отменил своё решение не публиковать полный текст документа, поэтому стало известно о разрешении использовать соцсети. Также в документе подтвердили, что на WhatsApp решение суда не распространяется. В суде пояснили, что признали деятельность Meta* экстремистской в связи с отсутствием блокировки материалов с призывами к насилию.
В суде установили, что штрафы и блокировки оказались «явно недостаточными и несоразмерными нарушению прав граждан и интересам РФ». Принятие решения в свою очередь объяснили наличием «особых обстоятельств, связанных с безопасностью граждан и угрозой основам конституционного строя государства». Также представитель Генпрокуратуры во время судебного заседания отмечал, что использование соцсетей «не в целях экстремизма», даже с использованием VPN, не должно рассматриваться как поддержка экстремистской деятельности.
Напомним, Instagram официально внесли в реестр запрещённых сайтов 14 марта. Доступ к соцсети ограничили по иску Генпрокуратуры. 21 марта Тверской суд Москвы признал Meta* экстремистской организацией.
*Деятельность компании и соцсетей в России признана экстремистской