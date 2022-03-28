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Подъёмно-транспортное оборудование: цепные тали

28 марта 11:31
Фото: pixabay.com
Ручные цепные лебедки предназначены для подъема, удержания в подвешенном положении и опускания груза при выполнении различных работ.

Ручная цепная лебедка также имеет оборудование в виде монтажных когтей, ее можно использовать при перемещении грузов вдоль профиля или балки. На сайте http://skyg.ru можно заказать подъемное оборудование для различных целей.

Какой грузоподъемностью обладает цепная таль?

Этот тип лебедки отлично подходит для внутреннего и наружного использования. Их преимущество: легкий вес, который дает им универсальность использования в любых условиях, независимо от потребностей и ограничений, связанных с данной ситуацией. Еще одним преимуществом цепных лебедок является то, что они не требуют большого участия операторов.

  • При выборе наиболее подходящей для ваших нужд лебедки следует обратить внимание на два наиболее важных параметра: грузоподъемность и длина цепи.
  • В предложении есть продукты, адаптированные как для интенсивной эксплуатации, так и для случайного или не требующего использования.
  • Самая прочная цепная лебедка, может поднять до нескольких десятков тонн груза на высоту в несколько десятков метров.

В таком оборудовании внедрены специальные решения, направленные на повышение производительности и безопасности. Антикоррозийное покрытие, дополнительное усиление механизма, отвечающего за торможение, закаленные шестерни - всего лишь несколько примеров применяемых защит. Лучшей альтернативой этим устройствам являются ручные рычажные лебедки, которые имеют аналогичные технические характеристики.

Ручная цепная лебедка с гарантией производителя

Высочайшее качество предлагаемых цепных лебедок подтверждается имеющимися у них сертификатами. Поэтому, оборудование безусловно, будет служить долго и безаварийно. Однако, если возникают какие-либо неисправности, используйте гарантию производителя. Очень прочная цепь из оцинкованной высококачественной стали, обладает высокой стойкостью к коррозии, а крючки в соответствии со стандартом ISO изготовлены из высококачественной закаленной стали.

Безопасность играет ключевую роль во всех устройствах и цепные тали не являются исключением в этом отношении. Они оснащены двухпозиционным тормозом с 2 фрикционными дисками, что дает в общей сложности 4 тормозных поверхности. Тормоз полностью встроен, чтобы обеспечить максимальную защиту от грязи. Прочная конструкция подъемника включает стальной корпус редуктора и крышку кривошипа.

ООО «СКАЙ ДЖИ», Юридический адрес: 109240, г. Москва, ул. Радищевская Верхн., д. 7, стр. 3, комн. 109в, ОГРН: 1187746280138

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