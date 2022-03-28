Подъёмно-транспортное оборудование: цепные тали

Этот тип лебедки отлично подходит для внутреннего и наружного использования. Их преимущество: легкий вес, который дает им универсальность использования в любых условиях, независимо от потребностей и ограничений, связанных с данной ситуацией. Еще одним преимуществом цепных лебедок является то, что они не требуют большого участия операторов.