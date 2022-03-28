Ослабленное «Белогорье» не смогло оказать сопротивления казанскому «Зениту»

27 марта ВК «Белогорье» на «Белгород-Арене» принимал лидера суперлиги «Зенит-Казань». «Львы» провели матч без главного тренера Бориса Колчина, а также игроков основного состава Аль Хачдади, Самойленко, Филиппова и Ковалёва, которые простудились.
Это помешало хозяевам зацепить в матче хотя бы одну партию. Белгородцы держали равный счёт в первых половинах игровых отрезков, но после казанцы включались и добивались решающего перевеса.
В итоге матч закончился со счётом 0:3 — 19:25, 21:25, 18:25.
«Белогорье» продолжает занимать шестое место в турнирной таблице. Следующий матч «львы» проведут 3 апреля в Сургуте против «Газпрома-Югры».