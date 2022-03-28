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Ослабленное «Белогорье» не смогло оказать сопротивления казанскому «Зениту»

28 марта 08:01
Фото: Бел.Ру
Белгородский волейбольный клуб проиграл дома в трёх партиях без четверых основных игроков и главного тренера.

27 марта ВК «Белогорье» на «Белгород-Арене» принимал лидера суперлиги «Зенит-Казань». «Львы» провели матч без главного тренера Бориса Колчина, а также игроков основного состава Аль Хачдади, Самойленко, Филиппова и Ковалёва, которые простудились.

Это помешало хозяевам зацепить в матче хотя бы одну партию. Белгородцы держали равный счёт в первых половинах игровых отрезков, но после казанцы включались и добивались решающего перевеса.

В итоге матч закончился со счётом 0:3 — 19:25, 21:25, 18:25.

«Белогорье» продолжает занимать шестое место в турнирной таблице. Следующий матч «львы» проведут 3 апреля в Сургуте против «Газпрома-Югры».

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