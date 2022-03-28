На Белгородскую область надвигается сильный ветер

6˚ тепла сегодня обещают и в Новом Осколе. Завтра ночью в городе будет +3˚, днём потеплеет до +15˚ и пройдёт небольшой дождь. Немного холоднее сегодня погода будет в Старом Осколе — до 5˚ тепла. 29 марта ночью синоптики обещают +1˚, однако днём потеплеет до 12˚ тепла, а также выпадет кратковременный дождь.