На Белгородскую область надвигается сильный ветер

Сегодня в Белгородской области ожидается сильный ветер от 15 до 20 м/с. При этом днём воздух прогреется до 4–9˚ выше нуля. В светлое время суток осадков не предвидится.
В Белгороде сегодня синоптики обещают 6˚ тепла и без осадков. Ночью 29 марта температура опустится до 3˚ тепла. Днём в областном центре будет весенняя погода — кратковременный дождь и 14˚ выше нуля. Ветер также стихнет — порывы до 8 м/с. 28 марта 6˚ тепла обещают в Валуйках. Завтра ночью синоптики обещают 2˚ выше нуля. Днём потеплеет до +16˚, также пройдёт небольшой кратковременный дождь.
6˚ тепла сегодня обещают и в Новом Осколе. Завтра ночью в городе будет +3˚, днём потеплеет до +15˚ и пройдёт небольшой дождь. Немного холоднее сегодня погода будет в Старом Осколе — до 5˚ тепла. 29 марта ночью синоптики обещают +1˚, однако днём потеплеет до 12˚ тепла, а также выпадет кратковременный дождь.