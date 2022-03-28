Минстрой Белгородской области направил в УФАС четыре жалобы на высокие цены

Posted 28 марта 2022, 08:16
Published 28 марта 2022, 08:16
Modified 1 декабря, 08:49
Updated 1 декабря, 08:49
По словам Владимира Базарова, министерство строительства и транспорта Белгородской области отправило в УФАС четыре письма из-за повышения цен на стройматериалы.
Завод «АэроБел» повысил стоимость блоков на 17%. Начали разбираться, выяснилось, что составляющие — иностранные материалы. В ходе работы рост с 17% был снижен на 3,15%. Цена почти снижена к начальной.Владимир Базаров
Также чиновник подчеркнул, что задержек по зарплате и высвобождения штатных работников в строительной отрасли нет.
Что касается транспортной отрасли, то в Белгородской области все транспортные предприятия работают в штатном режиме, за исключением аэропорта. В настоящий момент 170 сотрудников аэропорта находятся в вынужденном простое, работники получают 2/3 от заработной платы: «С 1 января им зарплату повысили на 20%. Сегодня мы понимаем, что это слабое утешение, но тем не менее люди вернулись к зарплате, которая у них была до 1 января».
Поезда, автобусы и электрички в регионе работают в штатном режиме. В скором времени минстрой подготовит документы по расширению маршрута одной из электричек.
Напомним, повышение цен на стройматериалы может привести к срыву планов по строительству.