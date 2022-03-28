Минстрой Белгородской области направил в УФАС четыре жалобы на высокие цены

Что касается транспортной отрасли, то в Белгородской области все транспортные предприятия работают в штатном режиме, за исключением аэропорта. В настоящий момент 170 сотрудников аэропорта находятся в вынужденном простое, работники получают 2/3 от заработной платы: «С 1 января им зарплату повысили на 20%. Сегодня мы понимаем, что это слабое утешение, но тем не менее люди вернулись к зарплате, которая у них была до 1 января».