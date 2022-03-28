Как изменились цены на продукты в Белгородской области за две недели

Журналист «Бел.Ру» сравнил цены на продукты в популярном супермаркете Белгорода с данными на 14 и 28 марта. Как оказалось, овощи заметно выросли в цене.
Так, только белокочанная капуста всего лишь за две недели подскочила в стоимости более чем на 30 рублей. Власти объясняли высокую цену овоща тем, что его поставляют из Ирака. Снизить цену позволит смена производителей.
Также выросла стоимость на лук, морковь и свёклу.
Если сравнивать данные на 14 и 28 марта, то можно сделать вывод о подорожании овощей почти на 80 рублей. Ознакомиться со стоимостью каждого из продуктов можно в таблице ниже.
Ситуация с молочными продуктами лучше. Так, в магазине сейчас действует акция, поэтому цены на подсолнечное и сливочное масла снизились на 20 рублей. Также в цене подросли творог и твёрдый сыр.
14 марта стоимость корзины из отдела «молочки» составляла 1198,27 рубля, а 28 марта — 1164,48 рубля. Подробные цены на каждый из товаров можно найти в таблице.
Что касается мяса, то в цене заметно прибавила говядина — она «подросла» почти на 50 рублей за две недели. Свинина, наоборот, подешевела на 60 рублей, а курица подорожала на 9 копеек. Цена на минтай не изменилась — 159,99 рубля за кг.
Благодаря небольшим скидкам, стоимость на весь перечисленный ассортимент мяса упала почти на 5 рублей и составила 1279,96 рубля.