Как изменились центры влияния в Белгородской области с приходом Гладкова

Во-первых, предыдущая группа влияния окончательно распалась, каждая из её самодостаточных частей (а таких, как минимум, три) переживает свою внутреннюю трансформацию. То есть ищет свою новую уникальную «нишу» – политическую, идейную, экономическую, определяет границы своего политического пространства («территории влияния») в новых условиях. Во-вторых, новая же, «гладковская», группа влияния пока не сложилась в целостную и многоуровневую (а прежняя была именно такой). Командой нового губернатора пока не заявлено ни «брэндовой» стратегии (повышение ВРП на аж целый «образ будущего», на «образ белгородской мечты»), ни «брэндовой» идеологии (типа прежнего «Святого Белогорья» или сообщества белгородской идентичности, social identity – «белгородского солидарного общества»). Очевидно, что без подобной «фундаментальности», установления базовых принципов деятельности (а, значит, и целевых ориентиров в ежедневной работе), формирование столь же эффективной и консолидированной, как «савченковская», «группы влияния» будет идти очень тяжело.Игорь Гладков