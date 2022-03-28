Как изменились центры влияния в Белгородской области с приходом Гладкова

Редакция «Бел.Ру» недавно рассказала, как в регионе подрывалось доверие к старой команде экс-губернатора Евгения Савченко и как начала формироваться новая группа правительства с приходом Вячеслава Гладкова.
Кадровые перестановки начались в региональном правительстве спустя месяц после главенствования Гладкова. 9 декабря с должности ушёл Сергей Нерубенко, начальник областного управления по труду и занятости. Позже в регионе появился коллега Вячеслава Гладкова по работе в Ставропольском крае – Алексей Папченя. Он два с половиной месяца возглавлял департамент внутренней и кадровой политики.
Ещё одним приезжим коллегой главы региона стал Владимир Базаров. В настоящий момент он один из замов Вячеслава Гладкова. Помимо этого, в ряды белгородского правительства вступили Рустэм Зайнуллин, Дмитрий Гладский и Иван Будлов. Все они также являются бывшими коллегами губернатора Гладкова.
Многие представители старого состава правительства в этот период потеряли свои должности, некоторые из них попали под уголовное преследование и оказались замешаны в коррупционных преступлениях.
О группе Вячеслава Гладкова «Бел.Ру» узнало у местных экспертов. К примеру, Игорь Гладков, президент Ассоциации «Защита и поддержка микро, малого и среднего бизнеса», считает, что как таковой группы у Вячеслава Гладкова нет, так как он представитель аппарата президента.
Никто не даст ему [Гладкову] повторять строительство местничества в регионе. Скорее всего, со временем будет создана команда, но это точно будет не то, что раньше. Профессионализм превыше родства. Это нормально для карьерного чиновника.Игорь Гладков
Председатель БРО Общества «Знание» России Игорь Орехов считает, что «савченковская» группа распалась, а «гладковская» пока не сформировалась.
Во-первых, предыдущая группа влияния окончательно распалась, каждая из её самодостаточных частей (а таких, как минимум, три) переживает свою внутреннюю трансформацию. То есть ищет свою новую уникальную «нишу» – политическую, идейную, экономическую, определяет границы своего политического пространства («территории влияния») в новых условиях. Во-вторых, новая же, «гладковская», группа влияния пока не сложилась в целостную и многоуровневую (а прежняя была именно такой). Командой нового губернатора пока не заявлено ни «брэндовой» стратегии (повышение ВРП на аж целый «образ будущего», на «образ белгородской мечты»), ни «брэндовой» идеологии (типа прежнего «Святого Белогорья» или сообщества белгородской идентичности, social identity – «белгородского солидарного общества»). Очевидно, что без подобной «фундаментальности», установления базовых принципов деятельности (а, значит, и целевых ориентиров в ежедневной работе), формирование столь же эффективной и консолидированной, как «савченковская», «группы влияния» будет идти очень тяжело.Игорь Гладков
Один из наших экспертов пожелал остаться анонимным. По его мнению, у Вячеслава Гладкова ещё нет никакой команды, как это было у Савченко.
У Гладкова нет никакой группы. Это показывает его «кадровая чехарда». Его уровень влияния – администрация президента и федеральная сила. Если представить футбольный матч – команда Гладкова против Савченко, то, скорее всего, команда нового губернатора проиграет. Группа Савченко была влиятельнее из-за опыта, из-за знания территории земли.Эксперт
Также эксперт отметил, что в моменты ЧП в Белгороде заместители Гладкова, в основном, отстраняются, хотя этими вопросами должны заниматься они: «У Савченко был Юрий Галдун (бывший мэр Белгорода), у Гладкова – Антон Иванов (мэр Белгорода), но Иванов далеко не Галдун».
Стоит напомнить, что в регионе с приходом нового губернатора началась реализация многих социальных программ – расширилась программа обеспечения жильём молодых семей, жильё также могут теперь получить семьи с инвалидами и многодетные семьи. К примеру, за прошлый год больше 2 тыс. малообеспеченных белгородских семей заключили соцконтракты.