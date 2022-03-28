Флисовые ткани для текстильной промышленности

Флис используется в основном для изготовления спортивной одежды: толстовок, курток или спортивных костюмов. Заказать флис полартек можно под самые разнообразные проекты.
Трехслойная технология
Его можно охарактеризовать как материал следующего поколения, так как плетение тысяч нитей позволяет обеспечить надлежащую теплоизоляцию даже в экстремальных условиях. Воздухопроницаемость и отличная теплоизоляция были достигнуты за счет использования трехслойного трикотажа и ранее упомянутой технологии волокна. Волокна устойчивы к повреждениям, не ломаются и не поглощают влагу. Каждый флис состоит из внутреннего слоя, который поглощает пот, вырабатываемый нашим телом, промежуточного слоя, который выталкивает его наружу, и наружного слоя, который является устойчивым к повреждениям, дышащим и согревающим.
Немного истории
Флис был изобретен в 1979 году в лабораториях компании Malden Mills в США. Polartec — поскольку это было его первоначальное название является прекрасным примером применения биосинтетики к потребностям человека. Материал был сделан по образцу медвежьего меха. Он построен из тонких полиэфирных трубок, где одна трубка может достигать 40 километров в длину при сохранении всего 5 грамм веса. Полиэстер это не водопоглощающий материал, поэтому флис, изготовленный из него, является гидрофобным. Преимущества флиса:
В настоящее время материал используется в текстильной промышленности повсеместно. Все благодаря уникальным свойствам и возможностям.
Разделение материала на категории
Флис можно разделить на несколько классов:
При покупке стоит обратить внимание на следующие параметры, которые помогут выбрать такую модель, которая будет наиболее соответствовать вашим потребностям
Рекомендации по уходу за флисом
Чтобы сохранить свойства флиса в течение длительного времени, необходимо позаботиться о его надлежащем обслуживании. При стирке флиса в стиральной машине обязательно снимите все замки и сверните их на другую сторону, чтобы защитить внешний слой от повреждений. Для процесса очистки следует использовать специальные средства, а программу в стиральной машине установить на синтетическую стирку. Кроме того, вы можете использовать специализированный пропитывающий агент для флиса. После стирки сушим флис в подвешенном состоянии. Также стоит ознакомиться с информацией, содержащейся на ценнике, в которой подробно описываются все безопасные действия.
Благодаря своим удивительным свойствам, он до сих пор популярен в индустрии одежды, особенно среди спортсменов. Он стал незаменимым для любого велосипедиста, любителя горных походов или бегуна. Перед покупкой стоит ознакомиться со спецификой каждой модели в соответствии с вашими потребностями. Флис различают в основном в толщине и в весе, кроме того, они могут иметь множество элементов, которые повысят удобство использования и практичность.