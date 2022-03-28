Флисовые ткани для текстильной промышленности

Чтобы сохранить свойства флиса в течение длительного времени, необходимо позаботиться о его надлежащем обслуживании. При стирке флиса в стиральной машине обязательно снимите все замки и сверните их на другую сторону, чтобы защитить внешний слой от повреждений. Для процесса очистки следует использовать специальные средства, а программу в стиральной машине установить на синтетическую стирку. Кроме того, вы можете использовать специализированный пропитывающий агент для флиса. После стирки сушим флис в подвешенном состоянии. Также стоит ознакомиться с информацией, содержащейся на ценнике, в которой подробно описываются все безопасные действия.