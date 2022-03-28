Дорогую капусту в Белгородскую область завозят из Ирака

Posted 28 марта 2022, 07:02
Published 28 марта 2022, 07:02
Modified 25 декабря, 15:12
Updated 25 декабря, 15:12
На оперсовещании 28 марта замгубернатора Белгородской области Юлия Щедрина доложила, что в магазинах региона растёт цена на капусту. По словам чиновницы, мало того, что в область уже поставляют урожай 2022 года, так ещё и производителем является Ирак.
Для снижения цены в Белгород теперь будут завозить капусту урожая 2021 года из других регионов РФ. В остальных муниципалитетах также будут решать вопрос по регулированию стоимости овощей.
По данным «Бел.Ру», в магазинах областного центра зачастую реализуют капусту двух видов — либо очень дорогую, либо относительно дешёвую. Так, журналист редакции увидел в одной из торговых точек капусту примерно за 180 рублей за килограмм, а также за 77,69 рубля.
Щедрина добавила, что рост цен на овощи есть и в других субъектах страны, в частности, на борщевой набор. Однако сравнительную таблицу цен на продукты власти не представили.
При этом в регионе сохраняется повышенный спрос на сахар. В некоторых магазинах даже отметили отсутствие запасов сыпучего продукта низкой ценовой категории.