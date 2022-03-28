Дорогую капусту в Белгородскую область завозят из Ирака

На оперсовещании 28 марта замгубернатора Белгородской области Юлия Щедрина доложила, что в магазинах региона растёт цена на капусту. По словам чиновницы, мало того, что в область уже поставляют урожай 2022 года, так ещё и производителем является Ирак.