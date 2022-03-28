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Posted 28 марта 2022, 07:02

Published 28 марта 2022, 07:02

Modified 25 декабря, 15:12

Updated 25 декабря, 15:12

Дорогую капусту в Белгородскую область завозят из Ирака

28 марта 2022, 07:02
Сюжет
Губернатор
Также высокая цена объясняется тем, что в магазины региона уже поставляют урожай 2022 года. Снизить цену можно будет, если продавать овощи, которые выращены в других субъектах России.

На оперсовещании 28 марта замгубернатора Белгородской области Юлия Щедрина доложила, что в магазинах региона растёт цена на капусту. По словам чиновницы, мало того, что в область уже поставляют урожай 2022 года, так ещё и производителем является Ирак.

Для снижения цены в Белгород теперь будут завозить капусту урожая 2021 года из других регионов РФ. В остальных муниципалитетах также будут решать вопрос по регулированию стоимости овощей.

По данным «Бел.Ру», в магазинах областного центра зачастую реализуют капусту двух видов — либо очень дорогую, либо относительно дешёвую. Так, журналист редакции увидел в одной из торговых точек капусту примерно за 180 рублей за килограмм, а также за 77,69 рубля.

Щедрина добавила, что рост цен на овощи есть и в других субъектах страны, в частности, на борщевой набор. Однако сравнительную таблицу цен на продукты власти не представили.

При этом в регионе сохраняется повышенный спрос на сахар. В некоторых магазинах даже отметили отсутствие запасов сыпучего продукта низкой ценовой категории.

#Новости#Белгородская область#Экономика#Капуста#Губернатор#Овощи#Цены#Эксклюзив#Вячеслав Гладков
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