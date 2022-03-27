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Информация об отправке белгородских призывников в апреле на Украину оказалась фейком

27 марта 07:14
Фото: pixabay.com
В Сети опубликованы документы и заявление советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко якобы о том, что призывников из Белгородской, Брянской и Курской областей отправят в зону спецоперации на Украине.

В телеграм-канале «Война с фейками» подробно разъяснили, почему новость является фейком, а документ от «Минобороны РФ» — некачественной подделкой.

Документ российского Министерства обороны не может начинаться словом «сообщается», а термин «весенний призыв» — гражданский речевой оборот и тоже в документах не используется.

Кроме того, призыв в армию и мобилизация — разные понятия. У российских военных используется понятие «призывник», а не «новобранец». Обращения написали в именительном падеже, что неверно.

Фото: телеграм-канал «Война с фейками. Белгород»

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