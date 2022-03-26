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Пьяный белгородец на грузовике забуксовал на подъёме и попался ДПС

26 марта 08:28
Фото: Бел.Ру
Водителя задержали в Старом Осколе. Экипаж ДПС подъехал, чтобы помочь водителю выехать на подъёме, сообщает УМВД России по Белгородской области.

25 марта около пяти часов утра в Старом Осколе автоинспекторы заметили большегруз, водитель которого забуксовал на небольшом подъёме в районе улицы Ленина. Экипаж ДПС подъехал к водителю, чтобы оказать помощь. В итоге автоинспекторы увидели за рулём грузовика пьяного водителя.

Позже инспекторы выяснили, что за рулём авто находился 52-летний житель Волоконовского района. В Старый Оскол мужчина привёз на одно из предприятий 20 тонн сои. До утра водитель ремонтировал автомобиль и выпивал, а после того, как починил машину, решил продолжить путь.

От медицинского освидетельствования мужчина отказался. В отношении водителя составлен административный протокол. Мужчине грозит лишение водительских прав на два года и административный штраф в размере 30 тыс. рублей.

Напомним, что недавно пьяная белгородка унесла чужую шубу под своей курткой из бара. Шуба стоила 57,7 тыс. рублей.

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#Новости#Пьяный водитель#ДПС#Водитель#Происшествия
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