Пьяный белгородец на грузовике забуксовал на подъёме и попался ДПС

Позже инспекторы выяснили, что за рулём авто находился 52-летний житель Волоконовского района. В Старый Оскол мужчина привёз на одно из предприятий 20 тонн сои. До утра водитель ремонтировал автомобиль и выпивал, а после того, как починил машину, решил продолжить путь.