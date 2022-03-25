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ВЦИОМ: Свыше 70% граждан РФ поддержали продажу голубого топлива за рубли

25 марта 18:35
Фото: pxhere.com
Большинство россиян поддерживают решение президента РФ Владимира Путина продавать российский газ в недружественные страны за рубли. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, 91% россиян знают о том, что глава государства решил поставлять отечественное голубое топливо в недружественные страны за рубли. Хорошо осведомлены об этом 54% опрошенных, 37% респондентов не знают подробностей, но слышали эту новость, пишут Newizv.ru.

Одобрили решение российского лидера о переводе в рубли расчетов за поставки природного газа в такие страны порядка 76% респондентов. Лишь 3% опрошенных оценили его отрицательно. Еще 5% участников опроса заявили о своем безразличии к данному решению, а 16% затруднились с ответом.

Отвечая на вопрос о возможных последствиях решения президента продавать голубое топливо в недружественные страны за рубли, участники исследования дали в основном позитивные прогнозы. По мнению 27% опрошенных, эта мера будет способствовать укреплению рубля. В целом благоприятными назвали последствия этого решения 8% респондентов. Еще 7% посчитали, что его следствием может стать подъем экономики РФ, 5% - независимость от доллара, 4% - развитие и усиление нашей страны.

Некоторые участники опроса были не столь оптимистичны в своих прогнозах. Так, 3% выразили опасение, что Запад прекратит закупать у России газ, 2% не исключают развитие конфликта с другими странами, и столько же респондентов увидели в этом решении предпосылки экономического кризиса.

#Новости#Общество
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