ВЦИОМ: Свыше 70% граждан РФ поддержали продажу голубого топлива за рубли

Так, 91% россиян знают о том, что глава государства решил поставлять отечественное голубое топливо в недружественные страны за рубли. Хорошо осведомлены об этом 54% опрошенных, 37% респондентов не знают подробностей, но слышали эту новость, пишут Newizv.ru.
Одобрили решение российского лидера о переводе в рубли расчетов за поставки природного газа в такие страны порядка 76% респондентов. Лишь 3% опрошенных оценили его отрицательно. Еще 5% участников опроса заявили о своем безразличии к данному решению, а 16% затруднились с ответом.
Отвечая на вопрос о возможных последствиях решения президента продавать голубое топливо в недружественные страны за рубли, участники исследования дали в основном позитивные прогнозы. По мнению 27% опрошенных, эта мера будет способствовать укреплению рубля. В целом благоприятными назвали последствия этого решения 8% респондентов. Еще 7% посчитали, что его следствием может стать подъем экономики РФ, 5% - независимость от доллара, 4% - развитие и усиление нашей страны.
Некоторые участники опроса были не столь оптимистичны в своих прогнозах. Так, 3% выразили опасение, что Запад прекратит закупать у России газ, 2% не исключают развитие конфликта с другими странами, и столько же респондентов увидели в этом решении предпосылки экономического кризиса.