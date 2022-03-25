ВЦИОМ: Свыше 70% граждан РФ поддержали продажу голубого топлива за рубли

Отвечая на вопрос о возможных последствиях решения президента продавать голубое топливо в недружественные страны за рубли, участники исследования дали в основном позитивные прогнозы. По мнению 27% опрошенных, эта мера будет способствовать укреплению рубля. В целом благоприятными назвали последствия этого решения 8% респондентов. Еще 7% посчитали, что его следствием может стать подъем экономики РФ, 5% - независимость от доллара, 4% - развитие и усиление нашей страны.