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В сгоревшем доме под Белгородом нашли тело мужчины

25 марта 11:33
Фото: ГУ МЧС России по Белгородской области
Трагедия произошла 24 марта в Белгородском районе. О горящем доме спасателям рассказал очевидец. Огонь не успел перекинуться на другие здания, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

24 марта в Толоконном Белгородского района горел жилой дом. О происшествии в 16:49 сообщил проходивший мимо мужчина.

Огонь повредил деревянный дом на площади 25 кв. м, но не успел перекинуться на другие постройки. В сгоревшем здании пожарные нашли тело 70-летнего мужчины — хозяина дома.

Что стало причиной пожара, пока не установили. По предварительной версии, к трагедии привело нарушение правил безопасности при использовании электроприборов — на электрической плите готовилась еда.

С начала недели в регионе произошло несколько крупных пожаров. В Ржевке 21 марта горел производственный цех «Завода премиксов № 1». В Старом Осколе 22 марта пожар произошёл в кабельном коллекторе, из-за чего местные жители на время остались без кабельного ТВ.

Ещё раньше, 20 марта, горело здание по производству декоративных пластиковых изделий в Белгороде. Огонь тушили несколько часов. Происшествием заинтересовалась прокуратура.

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