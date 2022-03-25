В сгоревшем доме под Белгородом нашли тело мужчины

24 марта в Толоконном Белгородского района горел жилой дом. О происшествии в 16:49 сообщил проходивший мимо мужчина.
Огонь повредил деревянный дом на площади 25 кв. м, но не успел перекинуться на другие постройки. В сгоревшем здании пожарные нашли тело 70-летнего мужчины — хозяина дома.
Что стало причиной пожара, пока не установили. По предварительной версии, к трагедии привело нарушение правил безопасности при использовании электроприборов — на электрической плите готовилась еда.
С начала недели в регионе произошло несколько крупных пожаров. В Ржевке 21 марта горел производственный цех «Завода премиксов № 1». В Старом Осколе 22 марта пожар произошёл в кабельном коллекторе, из-за чего местные жители на время остались без кабельного ТВ.
Ещё раньше, 20 марта, горело здание по производству декоративных пластиковых изделий в Белгороде. Огонь тушили несколько часов. Происшествием заинтересовалась прокуратура.