В сгоревшем доме под Белгородом нашли тело мужчины

С начала недели в регионе произошло несколько крупных пожаров. В Ржевке 21 марта горел производственный цех «Завода премиксов № 1». В Старом Осколе 22 марта пожар произошёл в кабельном коллекторе, из-за чего местные жители на время остались без кабельного ТВ.