Несчастный случай в белгородском «Приосколье» привёл к смерти работника

Ведомство получило извещение о гибели работника «Приосколья» в 1:30 18 марта. Контролёр КПС скончался в результате несчастного случая, какого именно, пока не уточняется.
В установленное время охранник не позвонил начальнику смены КПС. Руководитель отправился на место для выяснения причин. На КПП контролёра 1969 года рождения обнаружили без признаков жизни.
На место происшествия вызвали скорую помощь, медики констатировали смерть работника. Инспекция труда сформировала специальную комиссию для установления обстоятельств инцидента.