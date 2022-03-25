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Несчастный случай в белгородском «Приосколье» привёл к смерти работника

25 марта 09:33
Фото: сайт "Приосколья"
18 марта скончался контролёр КПС. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Об инциденте сообщили в инспекции труда по Белгородской области.

Ведомство получило извещение о гибели работника «Приосколья» в 1:30 18 марта. Контролёр КПС скончался в результате несчастного случая, какого именно, пока не уточняется.

В установленное время охранник не позвонил начальнику смены КПС. Руководитель отправился на место для выяснения причин. На КПП контролёра 1969 года рождения обнаружили без признаков жизни.

На место происшествия вызвали скорую помощь, медики констатировали смерть работника. Инспекция труда сформировала специальную комиссию для установления обстоятельств инцидента.

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#Новости#Несчастный случай#Приосколье#Несчастный случай на производстве#Происшествия
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