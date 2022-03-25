Как правильно экономить: советы белгородцев по сохранению бюджета

Я покупаю только реально необходимое. Если мне нужна куртка — я иду за ней. Если я хочу купить книгу, я расцениваю, нужна ли она на моих полках, буду ли я её перечитывать? Если нет, то я либо беру в библиотеке, либо читаю в электронном формате. И это касается почти всех покупок, поэтому мои основные покупки в месяц сводятся к оплате за проезд до работы и обратно, к покупке продуктов в магазине и оплате «коммуналки».Александра