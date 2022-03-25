Как правильно экономить: советы белгородцев по сохранению бюджета

Posted 25 марта 2022, 17:20
Published 25 марта 2022, 17:20
Modified 1 декабря, 08:56
Updated 1 декабря, 08:56
В «Яндекс.Дзен» мы нашли блог под названием «Экономистка». В нём девушка пишет о деньгах, делится советами по экономии и накоплению. В одной из публикации она описала свои антикризисные меры. По её словам, в кризис необходимо сравнивать цены на одни и те же товары в разных магазинах и покупать продукты в бюджетных торговых сетях. Также она советует не покупать товары импортных брендов в целях экономии, а из товаров российских брендов стоит выбирать наиболее доступные марки.
Помимо этого, блогер в кризис намерена отказаться от покупки полуфабрикатов и начать чаще готовить самостоятельно, делать заготовки и замораживать еду, вместо того, чтобы выбрасывать.
Также девушка отмечает, что будет покупать товары по скидкам, участвовать в распродажах и расплачиваться картой с кешбэком.
В кризис, по её словам, также стоит отказаться от «покупок ради покупок» и не скупать товары с длительным сроком хранения, так как из-за покупательского ажиотажа цены на них могут вырасти. Кроме того, девушка советует не обзаводиться пассивом — движимым и недвижимым имуществом.
В Сети также советуют вести списки будущих покупок, отказаться от походов в кафе и рестораны и бережно относиться к электроэнергии и воде, чтобы сэкономить на коммунальных платежах. Кроме того, в кризис подойдёт экономия на вредных привычках — сигаретах и алкоголе.
Белгородцы поделились с «Бел.Ру», как будут экономить деньги во время кризиса, а также рассказали, как санкции повлияли на их жизнь.
По словам белгородца Трофима, рост цен он пока не ощутил, продолжает покупать всё то, что мог себе позволить и раньше. Если придётся экономить, то в первую очередь Трофим откажется от платных подписок на разных сервисах.
Большинство сервисов уже невозможно нормально оплатить из-за санкций (Netflix, iCloud и т. д.). Вернусь в старые добрые нулевые, когда данные хранились на жёстких дисках, а кино просто скачивалось с торрент-трекеров. Неприятно было, что теперь в России не работает ApplePay. За несколько лет совершенно отвык от «физической» карты. Но это мелочи, на самом деле.Трофим
Ближайший отпуск Трофим проведёт на российских курортах, а самолёту предпочтёт поезд: «Может быть, приучу себя пользоваться общественным транспортом и, таким образом, сэкономлю на такси».
В питании я всегда отдавал предпочтение домашней пище, но при этом выбирал самые качественные продукты. Возможно, теперь придётся тратить больше, потому что качественные продукты — залог здоровья, а это самое ценное. Одежду всегда носил обычную и практичную, из масс-маркета. Думаю, и скидки будут, и распродажи — всё как было, так и останется.Трофим
Студентка Александра научилась экономить, когда стала жить отдельно от родителей: «Уже два года стараюсь совершать только нужные покупки. Раньше часто ходила в „Макдоналдс“, но с его закрытием получилось экономить ещё больше».
По словам Александры, в целях экономии товары нужно закупать с избытком, чтобы хватило на несколько месяцев. Это касается стиральных порошков, гречки и макарон, а также средств индивидуальной гигиены: «Пачку сахара вообще покупала раз в 2–3 месяца. Поэтому и ажиотаж магазинный прошёл как-то мимо меня». Также девушка отмечает, что в месяц она тратит порядка 10–15 тыс. рублей.
Я покупаю только реально необходимое. Если мне нужна куртка — я иду за ней. Если я хочу купить книгу, я расцениваю, нужна ли она на моих полках, буду ли я её перечитывать? Если нет, то я либо беру в библиотеке, либо читаю в электронном формате. И это касается почти всех покупок, поэтому мои основные покупки в месяц сводятся к оплате за проезд до работы и обратно, к покупке продуктов в магазине и оплате «коммуналки».Александра
Пенсионерка Лидия советует выращивать продукты на огородах и делать закрутки, чтобы сэкономить на покупках овощей и фруктов. Также, по словам женщины, стоит временно отказаться от покупок одежды.
На ЖКХ, конечно, сильно не сэкономишь, но нужно экономить на воде и электроэнергии. Лидия
Специалист по рекламе Ангелина советует всегда планировать свой бюджет: «Это помогает оставаться с деньгами, не отказывать себе в удовольствиях и даёт понимание, на что лучше в данный момент времени потратить деньги».
Напомним, с вводом санкций против России в Белгородской области закрылись известные предприятия общественного питания, подорожали автомобили, а также бытовая техника и электроника.