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Posted 25 марта 2022, 16:00

Published 25 марта 2022, 16:00

Modified 1 декабря, 08:14

Updated 1 декабря, 08:14

История харьковчан и ограничения из-за ярмарки попали в центр внимания белгородцев

25 марта 2022, 16:00
Сюжет
Граница
Беременная харьковчанка рассказала историю о том, как увозила раненого мужа в Белгород, в областном центре изменят маршруты нескольких автобусов из-за ярмарки на улице Королёва, а в Журавлёвке при обстреле погиб священнослужитель.

История беженцев

27 февраля в Харьковской области ранило местного жителя. Мужчина помогал уйти в укрытие родственникам, но сам спрятаться не успел.

Раненого харьковчанина решила увезти в безопасное место его беременная жена. Как рассказала женщина, было страшно, но сработал адреналин. Люди показали дорогу, а военные на блокпостах объявили зелёные коридоры.

Уже в Белгороде мужчину направили в реанимацию, а его жену — в перинатальный центр. Сейчас пара живёт у знакомых и ожидает рождения сына.

Беременная женщина вывезла раненого мужа из Харькова в Белгород
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Новый маршрут автобусов

В Белгороде 26 марта проведут вторую ярмарку. Из-за этого автобусы, которые ездят через улицу Королёва, на время изменят маршрут. Речь идёт об общественном транспорте № 2, 23, 33, 47, 127 и 129. Троллейбус М8 вообще не будет ездить, пока идёт ярмарка.

Автомобилистов тоже ожидают ограничения, но не такие масштабные, как во время первой ярмарки. Все запреты снимут, когда мероприятие закончится.

Сама ярмарка пройдёт на площадке напротив «Космоса» с 08:00 до 13:00.

Погиб священник

Во время обстрела белгородской Журавлёвки погиб протоиерей Олег Артёмов. Как отметили в Синодальном отделе по взаимодействию с Вооружёнными силами и правоохранительными органами, он скончался, исполняя свой пастырский долг.

СМИ уточняют, что отец Олег попал под обстрел украинского «Смерча».

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