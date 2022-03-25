История харьковчан и ограничения из-за ярмарки попали в центр внимания белгородцев

В Белгороде 26 марта проведут вторую ярмарку. Из-за этого автобусы, которые ездят через улицу Королёва, на время изменят маршрут. Речь идёт об общественном транспорте № 2, 23, 33, 47, 127 и 129. Троллейбус М8 вообще не будет ездить, пока идёт ярмарка.