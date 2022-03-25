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Posted 25 марта 2022, 05:44

Published 25 марта 2022, 05:44

Modified 1 декабря, 08:39

Updated 1 декабря, 08:39

Гладков встретится с попавшими под обстрел жителями приграничных сёл

25 марта 2022, 05:44
Сюжет
Губернатор
Губернатор хочет рассказать белгородцам о восстановлении повреждённых домов. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков планирует встретиться с жителями Журавлёвки и Нехотеевки, которые находятся на границе с Украиной.

В результате обстрелов украинских военных было повреждено несколько зданий. После попадания снарядов в Журавлёвке полностью разрушился дом, а ещё в 12 пострадали окна, заборы и кровли.

Постараюсь встретиться, успокоить, рассказать о тех мерах по восстановлению жилья, которые мы принимаем. Вячеслав Гладков

Напомним, 23 марта в Нехотеевке и Журавлёвке ввели режим ЧС из-за прогремевших взрывов. Из сёл вывезли 196 человек. Часть из них находится в пункте временного размещения.

После инцидента там прогремело ещё несколько взрывов. По данным регионального оперштаба, они были в нежилой зоне, поэтому пострадавших и разрушений нет.

Как рассказали сами жители Журавлёвки, в день происшествия они услышали грохот, а в домах потрескались стены. Один из снарядов попал во двор местного жителя, а второй — на соседнюю улицу.

#Новости#Общество#Белгородская область#Губернатор#Вячеслав Гладков#Журавлёвка
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