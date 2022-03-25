Гладков встретится с попавшими под обстрел жителями приграничных сёл

Posted 25 марта 2022, 05:44
Published 25 марта 2022, 05:44
Modified 1 декабря, 08:39
Updated 1 декабря, 08:39
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков планирует встретиться с жителями Журавлёвки и Нехотеевки, которые находятся на границе с Украиной.
В результате обстрелов украинских военных было повреждено несколько зданий. После попадания снарядов в Журавлёвке полностью разрушился дом, а ещё в 12 пострадали окна, заборы и кровли.
Постараюсь встретиться, успокоить, рассказать о тех мерах по восстановлению жилья, которые мы принимаем. Вячеслав Гладков
Напомним, 23 марта в Нехотеевке и Журавлёвке ввели режим ЧС из-за прогремевших взрывов. Из сёл вывезли 196 человек. Часть из них находится в пункте временного размещения.
После инцидента там прогремело ещё несколько взрывов. По данным регионального оперштаба, они были в нежилой зоне, поэтому пострадавших и разрушений нет.
Как рассказали сами жители Журавлёвки, в день происшествия они услышали грохот, а в домах потрескались стены. Один из снарядов попал во двор местного жителя, а второй — на соседнюю улицу.