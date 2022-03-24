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Posted 24 марта 2022, 13:29

Published 24 марта 2022, 13:29

Modified 1 декабря, 08:39

Updated 1 декабря, 08:39

В белгородском суде соболезнуют бывшей коллеге в связи с гибелью сына на Украине

24 марта 2022, 13:29
Сюжет
Суд
Его смертельно ранили в ходе спецоперации. Церемония прощания с мужчиной состоялась 24 марта, сообщили в пресс-службе Белгородского областного суда.

Сотрудники областного суда выразили соболезнования бывшей коллеге. Её сын погиб, исполняя воинский долг, в ходе спецоперации на Украине.

Мужчина получил смертельное ранение. Церемония прощания с ним прошла 24 марта.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля. По статистике, которую привело Минобороны РФ, на 2 марта с российской стороны погибло 498 солдат, 1597 военнослужащих получили ранения.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова 22 марта, у Кремля нет информации о потерях и власти не могут озвучивать эти данные.

Ранее на сайте «Комсомольской правды» появилась статистика о погибших, которая не совпадала с официальными данными. Журналист издания Александр Гамов объяснил это тем, что сайт взломали и опубликовали фейк.

#Новости#Общество#Украина#Гибель#Суд#Белгород#Спецоперация
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