В белгородском суде соболезнуют бывшей коллеге в связи с гибелью сына на Украине

Posted 24 марта 2022, 13:29
Published 24 марта 2022, 13:29
Modified 1 декабря, 08:39
Updated 1 декабря, 08:39
Сотрудники областного суда выразили соболезнования бывшей коллеге. Её сын погиб, исполняя воинский долг, в ходе спецоперации на Украине.
Мужчина получил смертельное ранение. Церемония прощания с ним прошла 24 марта.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля. По статистике, которую привело Минобороны РФ, на 2 марта с российской стороны погибло 498 солдат, 1597 военнослужащих получили ранения.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова 22 марта, у Кремля нет информации о потерях и власти не могут озвучивать эти данные.
Ранее на сайте «Комсомольской правды» появилась статистика о погибших, которая не совпадала с официальными данными. Журналист издания Александр Гамов объяснил это тем, что сайт взломали и опубликовали фейк.