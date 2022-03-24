В Белгороде встретили жителей Журавлёвки и попрощались с погибшим на Украине

Оказалось, что в воздухе в помещениях была превышена норма концентрации угарного газа. Следователи завели уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Наказание по этой статье — до пяти лет принудительных работ или до десяти лет тюрьмы.