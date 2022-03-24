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Posted 24 марта 2022, 16:00

Published 24 марта 2022, 16:00

Modified 1 декабря, 08:39

Updated 1 декабря, 08:39

В Белгороде встретили жителей Журавлёвки и попрощались с погибшим на Украине

24 марта 2022, 16:00
Сюжет
Уголовное дело
Жители приграничной Журавлёвки рассказали о падении снаряда, судьи в Белгороде выразили соболезнования бывшей коллеге в связи с гибелью сына в ходе спецоперации, а в Старом Осколе завели уголовное дело после гибели трёх человек, отравившихся угарным газом.

Пострадавшая Журавлёвка

В приграничном селе в Белгородском районе днём 23 марта разорвался снаряд. Известно о троих пострадавших, повредились жилые дома и машины. В Журавлёвке и Нехотеевке объявили режим ЧС, в областной центр эвакуировали почти 200 человек.

В ночь на 24 марта в Журавлёвке были слышны звуки взрывов. В этот раз обошлось без разрушений и пострадавших.

О том, как прошла неспокойная среда, жители Журавлёвки рассказали телевизионщикам с НТВ.

Соболезнования судье

На сайте Белгородского областного суда 24 марта появилось соболезнование, адресованное бывшей коллеге от сотрудников. Сообщается, что её сын погиб в ходе спецоперации на Украине: мужчину смертельно ранили. Прощание с военнослужащим состоялось в Белгороде.

В белгородском суде соболезнуют бывшей коллеге в связи с гибелью сына на Украине
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Трое погибших от угарного газа

В Старом Осколе 23 марта три человека погибли, отравившись угарным газом. Умерли муж и жена 47 и 45 лет в одной квартире и 17-летний парень — в другой. Мать подростка в больнице.

Оказалось, что в воздухе в помещениях была превышена норма концентрации угарного газа. Следователи завели уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Наказание по этой статье — до пяти лет принудительных работ или до десяти лет тюрьмы.

#Новости#Общество#Старый Оскол#Уголовное дело#Украина#Суд#Снаряд#Взрыв#Угарный газ#Белгород#Журавлёвка#Спецоперация
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