В Белгороде встретили жителей Журавлёвки и попрощались с погибшим на Украине

Posted 24 марта 2022, 16:00
Published 24 марта 2022, 16:00
Modified 1 декабря, 08:39
Updated 1 декабря, 08:39
В приграничном селе в Белгородском районе днём 23 марта разорвался снаряд. Известно о троих пострадавших, повредились жилые дома и машины. В Журавлёвке и Нехотеевке объявили режим ЧС, в областной центр эвакуировали почти 200 человек.
В ночь на 24 марта в Журавлёвке были слышны звуки взрывов. В этот раз обошлось без разрушений и пострадавших.
О том, как прошла неспокойная среда, жители Журавлёвки рассказали телевизионщикам с НТВ.
На сайте Белгородского областного суда 24 марта появилось соболезнование, адресованное бывшей коллеге от сотрудников. Сообщается, что её сын погиб в ходе спецоперации на Украине: мужчину смертельно ранили. Прощание с военнослужащим состоялось в Белгороде.
В Старом Осколе 23 марта три человека погибли, отравившись угарным газом. Умерли муж и жена 47 и 45 лет в одной квартире и 17-летний парень — в другой. Мать подростка в больнице.
Оказалось, что в воздухе в помещениях была превышена норма концентрации угарного газа. Следователи завели уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Наказание по этой статье — до пяти лет принудительных работ или до десяти лет тюрьмы.