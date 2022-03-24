Как живут беженцы в мобильном пункте на границе Белгородской области

Ещё один мобильный ПВР работал прямо на границе с Украиной. В нём могли находиться до 100 человек. Крупный пункт размещения беженцев находится в Белгороде на площадке АСК «Вираж». Он рассчитан на 540 человек, но при необходимости там могут разместить ещё до 400 вынужденных переселенцев.