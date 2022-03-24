Как живут беженцы в мобильном пункте на границе Белгородской области

8 марта в Белгородском районе открыли мобильный пункта временного размещения ПВР) для беженцев с Украины. Он рассчитан на 100 человек, но при необходимости службы могут дополнительно развернуть палатки ещё для 300 вынужденных переселенцев. Всего, по данным начальника ПВР Виталия Пащенко, там побывали уже более 3300 человек.
В мобильных пунктах вынужденных переселенцев кормят, предоставляют места в палатках. По прибытии им дают горячую еду. К слову, для детей там организовано четырёхразовое питание.
В основном беженцы находятся в мобильных ПВР примерно до двух суток. После того, как они приходят в себя, их доставляют на автобусах в другие пункты размещения Белгородской области.
По словам Пащенко, приехавшие в Россию украинцы не паникуют и ведут себя достаточно спокойно. Сотрудники МЧС помогают им добраться до палаток и разместиться.
Также с беженцами работают психологи. По словам специалиста, люди находятся в стрессовом состоянии, а также волнуются из-за оставленного на Украине имущества.
Ещё один мобильный ПВР работал прямо на границе с Украиной. В нём могли находиться до 100 человек. Крупный пункт размещения беженцев находится в Белгороде на площадке АСК «Вираж». Он рассчитан на 540 человек, но при необходимости там могут разместить ещё до 400 вынужденных переселенцев.