Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Как живут беженцы в мобильном пункте на границе Белгородской области

24 марта 06:05
Фото: Анастасия Федосеенко/Бел.Ру
Люди находятся в мобильном пункте временного размещения (ПВР) на границе Белгородской области около двух дней, а после их развозят в другие места пребывания. О том, как принимают и помогают беженцам — в материале.
Сюжет
Беженцы

8 марта в Белгородском районе открыли мобильный пункта временного размещения ПВР) для беженцев с Украины. Он рассчитан на 100 человек, но при необходимости службы могут дополнительно развернуть палатки ещё для 300 вынужденных переселенцев. Всего, по данным начальника ПВР Виталия Пащенко, там побывали уже более 3300 человек.

В мобильных пунктах вынужденных переселенцев кормят, предоставляют места в палатках. По прибытии им дают горячую еду. К слову, для детей там организовано четырёхразовое питание.

В основном беженцы находятся в мобильных ПВР примерно до двух суток. После того, как они приходят в себя, их доставляют на автобусах в другие пункты размещения Белгородской области.

Фото: Анастасия Федосеенко/Бел.Ру

По словам Пащенко, приехавшие в Россию украинцы не паникуют и ведут себя достаточно спокойно. Сотрудники МЧС помогают им добраться до палаток и разместиться.

Также с беженцами работают психологи. По словам специалиста, люди находятся в стрессовом состоянии, а также волнуются из-за оставленного на Украине имущества.

Фото: Анастасия Федосеенко/Бел.Ру

Ещё один мобильный ПВР работал прямо на границе с Украиной. В нём могли находиться до 100 человек. Крупный пункт размещения беженцев находится в Белгороде на площадке АСК «Вираж». Он рассчитан на 540 человек, но при необходимости там могут разместить ещё до 400 вынужденных переселенцев.

Пункт временного размещения для беженцев с Украины сделали в Белгороде
Узнать подробнее

Материалы по теме
В Белгороде открыли временный лагерь для беженцев из Донбасса и УкраиныПервые беженцы из Харьковской области разместились в ПВР в БелгородеСвыше 5 тыс. беженцев из ЛДНР и Украины находятся в Белгородской области
#Новости#Беженцы#Украина#Белгородская область#Операция на Украине#Фоторепортаж#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
Под Белгородом атаке ВСУ подвергся завод. Есть пострадавшие
Сегодня, 18:04
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46