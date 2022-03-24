Белгородку, во дворе которой взорвалась граната, признали потерпевшей

Posted 24 марта 2022, 07:55
Published 24 марта 2022, 07:55
Modified 1 декабря, 08:44
Updated 1 декабря, 08:44
Происшествие случилось 19 марта в Северном. Нетрезвый мужчина бросил ручную гранату во двор частного дома. Обошлось без пострадавших, но повредились крыльцо и забор.
В момент взрыва во дворе находилась женщина — хозяйка дома. Белгородку признали потерпевшей, о чём она сообщила руководителю следственного управления на приёме граждан.
Против бросившего гранату мужчины завели уголовное дело за покушение на убийство, незаконное приобретение и ношение взрывных устройств. Белгородца задержали.
Сообщалось, что в день происшествия он, будучи пьяным, хотел выяснить отношения с мужем потерпевшей, однако его не было дома.