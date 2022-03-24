bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 марта 2022, 07:55

Published 24 марта 2022, 07:55

Modified 1 декабря, 08:44

Updated 1 декабря, 08:44

Белгородку, во дворе которой взорвалась граната, признали потерпевшей

24 марта 2022, 07:55
Сюжет
Уголовное дело
В день происшествия знакомый женщины хотел выяснить отношения с её мужем — закончилось всё тем, что мужчина бросил ручную гранату во двор. Белгородка не пострадала. Возбуждено уголовное дело, его движение женщина обсудила с руководителем следственного управления, сообщили в региональном СУ СК.

Происшествие случилось 19 марта в Северном. Нетрезвый мужчина бросил ручную гранату во двор частного дома. Обошлось без пострадавших, но повредились крыльцо и забор.

В момент взрыва во дворе находилась женщина — хозяйка дома. Белгородку признали потерпевшей, о чём она сообщила руководителю следственного управления на приёме граждан.

Против бросившего гранату мужчины завели уголовное дело за покушение на убийство, незаконное приобретение и ношение взрывных устройств. Белгородца задержали.

Сообщалось, что в день происшествия он, будучи пьяным, хотел выяснить отношения с мужем потерпевшей, однако его не было дома.

#Новости#Происшествия#Уголовное дело#Следственный комитет#Северный#Граната
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика