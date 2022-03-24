Белгородку, во дворе которой взорвалась граната, признали потерпевшей

Сюжет Уголовное дело

В день происшествия знакомый женщины хотел выяснить отношения с её мужем — закончилось всё тем, что мужчина бросил ручную гранату во двор. Белгородка не пострадала. Возбуждено уголовное дело, его движение женщина обсудила с руководителем следственного управления, сообщили в региональном СУ СК.

Происшествие случилось 19 марта в Северном. Нетрезвый мужчина бросил ручную гранату во двор частного дома. Обошлось без пострадавших, но повредились крыльцо и забор. В момент взрыва во дворе находилась женщина — хозяйка дома. Белгородку признали потерпевшей, о чём она сообщила руководителю следственного управления на приёме граждан. Против бросившего гранату мужчины завели уголовное дело за покушение на убийство, незаконное приобретение и ношение взрывных устройств. Белгородца задержали. Сообщалось, что в день происшествия он, будучи пьяным, хотел выяснить отношения с мужем потерпевшей, однако его не было дома.