В Белгородской области группа вымогателей запугивала бизнесменов в «духе 90-х»

Posted 23 марта 2022, 12:05
Published 23 марта 2022, 12:05
Modified 1 декабря, 08:17
Updated 1 декабря, 08:17
Полиция задержала группу вымогателей, которые через угрозы отбирали деньги у предпринимателей. Действовали злоумышленники в духе девяностых — вывозили жертв за город, запугивали и избивали. Им удалось отобрать у местных бизнесменов 150 тыс. рублей.
Как выяснилось, преступники уже бывалые, один из них провёл 17 лет в местах лишения свободы, восемь лет из всего срока он получил за убийство. За плечами его подельников были хулиганство, разбои и вымогательства.
Правоохранители установили, что от действий злоумышленников пострадали два местных бизнесмена. Вымогателей задержали сотрудники уголовного розыска. В доме одного из преступников обнаружили 450 граммов марихуаны.
Преступников-рецидивистов обвинили в вымогательстве. Против одного из них также возбудили уголовное дело за хранение наркотиков. Злоумышленникам грозит до десяти лет тюрьмы.