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Тимати хочет запустить новую сеть фастфуда в Москве

23 марта 14:16
Фото: Бел.Ру
Исполнитель планирует открыть сеть ресторанов быстрого питания по гранту мэра Сергея Собянина. Об этом сообщает «Москва.ру».

Рэпер и бизнесмен Тимати планирует открыть в Москве сеть фастфудов по гранту мэра. Собянин предложил заняться импортозамещением после ухода из России McDonald’s.

Юнусов подал заявку на получение гранта от правительства Москвы, чтобы создать в столице сеть точек крафтового фастфуда, пишет издание. Рэпер считает, что имеет лучшую в стране экспертизу в фастфуде.

За год Тимати планирует освоить около пяти точек для старта. Он уточнил, что сейчас обсуждается вопрос о названии сети. Как отмечает исполнитель, они стартуют с крафтовым фастфудом, значит качество при равном чеке будет выше, чем в «Макдональдсе». Последний вёл работу в промышленных масштабах. По словам исполнителя, после открытия 5–10 точек при потребностях рынка сеть может перерасти в пищевого гиганта.

Напомним, McDonald’s приостановил свою деятельность в России 14 марта. Всё это связано с логистическими, технологическими и операционными сложностями.

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#Новости#Фастфуд#Тимати#Экономика
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