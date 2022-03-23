Тимати хочет запустить новую сеть фастфуда в Москве

За год Тимати планирует освоить около пяти точек для старта. Он уточнил, что сейчас обсуждается вопрос о названии сети. Как отмечает исполнитель, они стартуют с крафтовым фастфудом, значит качество при равном чеке будет выше, чем в «Макдональдсе». Последний вёл работу в промышленных масштабах. По словам исполнителя, после открытия 5–10 точек при потребностях рынка сеть может перерасти в пищевого гиганта.