Расходы бюджета Белгородской области увеличатся на 6 млрд рублей

Вопросы в рамках изменений в региональный закон о бюджете обсудили 23 марта на совместном заседании комитетов облдумы. По информации регионального кабмина, расходы регионального бюджета в общей сложности увеличатся на 6,3 млрд рублей.
На строительство и капремонт инфраструктурных объектов минстрою выделят 1,7 млрд рублей. Минсоцзащиты населения и труда получит почти 2 млрд на поставку и ввод в эксплуатацию медизделий.
На поддержку бизнеса направят 600 млн рублей. Эти деньги пойдут на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам. Планируется, что этой мерой поддержки смогут воспользоваться и средние предприятия.
Ассигнования выделят и на увеличение губернаторских стипендий для студентов, аспирантов и докторантов. Профинансируют выплату пособий малоимущим и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.
Министерству имущественных и земельных отношений направят более 1 млрд рублей на приобретение 70 автобусов для ЕТК. Министерство ЖКХ получит 897,2 млн рублей: на капремонт многоквартирных домов, переселение граждан из аварийного жилья, закупку и установку детских площадок.
На текущий год доходы бюджета сложатся в размере 140,5 млрд рублей, а расходы — 171,3 млрд рублей. Дефицит составит 30,8 млрд рублей.
Депутаты облдумы согласовали изменения и рекомендовали принять закон в первом чтении и в целом.
Отметим, что Белгородская область ранее заняла четвёртое место в рейтинге регионов с высоким профицитом бюджета. По итогам минувшего года показатель составил 19,4%. Опередили Белгородскую область Липецкая и Вологодская области, а также Красноярский край.