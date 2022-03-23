Глава Старооскольского горокруга рассказал о трагедии в муниципалитете

Posted 23 марта 2022, 18:32
Published 23 марта 2022, 18:32
Modified 1 декабря, 08:08
Updated 1 декабря, 08:08
Как отметил Чесноков, утечку угарного газа в одном из двухэтажных домов на улице Ленина в Старом Осколе обнаружили в ходе обхода. В результате ЧП пострадали четыре человека. Трое погибли. Одну женщину госпитализировали. Она находится в тяжёлом состоянии.
Чиновник добавил, что в настоящее время на месте работают все необходимые службы. Они проводят проверку. Здоровью и жизни остальных жильцов ничего не угрожает.
Чесноков также добавил, что управление жизнеобеспечения и развития Старооскольского горокруга вместе с управляющими компаниями начнут внеплановые мероприятия. Они проверят работоспособность дымовых и вентиляционных каналов.
Помимо этого, во всех МКД Старого Оскола, которые не подключены к централизованной системе горячего водоснабжения, работники службы «Газпром газораспределение Белгород» проведут осмотр газоиспользующего оборудования на техническую исправность и законность установки.
Напомним, по факту ЧП следователи и работники белгородской прокуратуры проводят проверку. Жертвами угарного газа стали жители двух квартир одного подъезда. Среди погибших 17-летний подросток.