Глава Старооскольского горокруга рассказал о трагедии в муниципалитете

Как отметил Чесноков, утечку угарного газа в одном из двухэтажных домов на улице Ленина в Старом Осколе обнаружили в ходе обхода. В результате ЧП пострадали четыре человека. Трое погибли. Одну женщину госпитализировали. Она находится в тяжёлом состоянии.