Белгородцы заметили чёрный дым в районе Северного

Posted 23 марта 2022, 09:18
Published 23 марта 2022, 09:18
Modified 1 декабря, 08:00
Updated 1 декабря, 08:00
Белгородцы делятся в соцсетях кадрами происшествия в районе Северного. Горожане заметили чёрный дым. Соответствующие фото и видео прислали читатели.
«Бел.Ру» обратилось за комментарием в МЧС. В ведомстве заявили, что информация уточняется.
В группе «Авто Белгород форум» сообщили, что на участке объездной с Северного к улице Чичерина перекрывали движение. На месте работали госавтоинспекторы.