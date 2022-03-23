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Posted 23 марта 2022, 09:18

Published 23 марта 2022, 09:18

Modified 1 декабря, 08:00

Updated 1 декабря, 08:00

Белгородцы заметили чёрный дым в районе Северного

23 марта 2022, 09:18
Сюжет
Фотофакт
Кадрами с места происшествия поделились очевидцы в соцсети. Что именно горело, неизвестно. На участке объездной пришлось перекрывать движение.

Белгородцы делятся в соцсетях кадрами происшествия в районе Северного. Горожане заметили чёрный дым. Соответствующие фото и видео прислали читатели.

«Бел.Ру» обратилось за комментарием в МЧС. В ведомстве заявили, что информация уточняется.

В группе «Авто Белгород форум» сообщили, что на участке объездной с Северного к улице Чичерина перекрывали движение. На месте работали госавтоинспекторы.

#Новости#Происшествия#Фотофакт#Эксклюзив#Северный#Дым
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