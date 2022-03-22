В Белгородской области обнаружили финансовую пирамиду

Posted 22 марта 2022, 08:01
Published 22 марта 2022, 08:01
Modified 1 декабря, 08:31
Updated 1 декабря, 08:31
В регионе за прошедший год зарегистрировали пять нелегальных участников финрынка. В их число вошли четыре незаконных кредитора и одна финансовая пирамида.
Мошенники продолжают действовать на территории области. Как отмечают представители ЦБ, проверить легальность того или иного финансового учреждения можно на сайте регулятора в разделе «Проверить финансовую организацию». Там указаны организации, которые ведут легальную деятельность.
На текущий момент Банк России в регионе выявил девять организаций с признаками незаконной деятельности. В ЦБ предупреждают, что чаще всего мошенники для своих схем используют интернет. Пользователям необходимо проверять информацию об организации на сайте регулятора.
Также сообщается, что в конце прошлого года в силу вступил закон, по которому блокируют сайты, если замечают, что с их помощью проводятся мошеннические схемы. Это делается во внесудебном порядке в течение нескольких дней, ранее данная процедура занимала месяцы.