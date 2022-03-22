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Posted 22 марта 2022, 09:15

Published 22 марта 2022, 09:15

Modified 1 декабря, 08:45

Updated 1 декабря, 08:45

В Белгороде в перинатальном центре по вине врачей умерла новорождённая девочка

22 марта 2022, 09:15
Сюжет
Прокуратура
Врачи не вовремя диагностировали заболевание у малышки. Она умерла, несмотря на проведённую операцию. Родители через суд взыскали с медучреждения по 800 тыс. рублей, сообщили в региональной прокуратуре.

В больнице в Белгороде умерла новорождённая девочка. Причиной гибели младенца стало заболевание, которое врачи не диагностировали вовремя. Не спасла ребёнка и проведённая операция.

Родители малышки обратились в суд, они потребовали компенсацию морального вреда. В ходе экспертизы выявили недостатки в оказании младенцу медицинской помощи. В судебном порядке с медучреждения взыскали 800 тыс. рублей.

По данным «Бел.Ру», иск семья направила перинатальному центру. Также редакции стало известно, что у ребёнка был порок развития пищевода.

#Новости#Происшествия#Прокуратура#Суд#Младенец#Моральный вред#Ребёнок
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