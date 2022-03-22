В Белгороде в перинатальном центре по вине врачей умерла новорождённая девочка

Posted 22 марта 2022, 09:15
Published 22 марта 2022, 09:15
Modified 1 декабря, 08:45
Updated 1 декабря, 08:45
В больнице в Белгороде умерла новорождённая девочка. Причиной гибели младенца стало заболевание, которое врачи не диагностировали вовремя. Не спасла ребёнка и проведённая операция.
Родители малышки обратились в суд, они потребовали компенсацию морального вреда. В ходе экспертизы выявили недостатки в оказании младенцу медицинской помощи. В судебном порядке с медучреждения взыскали 800 тыс. рублей.
По данным «Бел.Ру», иск семья направила перинатальному центру. Также редакции стало известно, что у ребёнка был порок развития пищевода.